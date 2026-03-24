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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी

आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी

Akash Chopra CSK Playing 11: पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की अंतिम-11 चुनी है. देखिए उन्होंने संजू सैमसन को क्या जिम्मेदारी दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Mar 2026 08:05 PM (IST)
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CSK Playing 11 Prediction IPL 2026: कुछ ही दिन में इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन शुरू होने वाला है. 28 मार्च को सीजन के सबसे पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद सामने आएंगे. इस बार चेन्नई सुपर किंग्स भी बहुत चर्चा में होगी, जिसमें इस बार संजू सैमसन की एंट्री हुई है. वहीं एमएस धोनी का क्रेज तो हर बार होता ही है. अब सवाल है कि इस बार चेन्नई किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकती है. पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने CSK की प्लेइंग इलेवन चुनकर इसका जवाब दिया है.

आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की प्लेइंग इलेवन?

पूर्व क्रिकेटर आकाश चॉपरा चोपड़ा का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स में आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन को ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं. पिछले सीजन म्हात्रे ने बतौर ओपनर 7 मैचों में 240 रन बनाए थे. आकाश चोपड़ा के अनुसार, म्हात्रे-सैमसन की ओपनिंग जोड़ी के बाद गायकवाड़ नंबर-3 पर आएंगे और चौथा क्रम डेवाल्ड ब्रेविस संभाल सकते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कई सारी प्रभावशाली पारी खेलकर आ रहे शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बने होंगे. चोपड़ा अनुसार CSK मैनेजमेंट कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, दोनों को मौका दे सकता है. मिनी ऑक्शन में सुपर किंग्स ने कार्तिक और प्रशांत, दोनों पर 14.2 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी. एमएस धोनी पिछले सीजन भी ज्यादातर 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते दिखे थे और इस बार भी उसी क्रम पर आकर फिनिशर का रोल निभा सकते हैं.

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस चोट के कारण बाहर हो चुके हैं. ऐसे में गेंदबाजी का भार नूर अहमद, खलील अहमद और मैट हेनरी के कंधों पर हो सकता है. अगर प्रशांत वीर को मौका मिलता है, तो टीम के दूसरे मुख्य स्पिनर के रूप मीइन उभर सकते हैं, वो बाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करते हैं.

आकाश चोपड़ा के अनुसार CSK की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, आयुष म्हात्रे, ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, एमएस धोनी, नूर अहमद, खलील अहमद, मैट हेनरी

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Mar 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Akash Chopra MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS SANJU SAMSON CSK Playing 11
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