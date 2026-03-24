घूसकांड में फंसा फर्रुखाबाद पुलिस का दरोगा, जांच में आरोप की पुष्टि, केस दर्ज

फर्रुखाबाद में कोतवाली मोहमदाबाद के दारोगा सुरेश चाहर नकद व ऑनलाइन घूस लेने के मामले में फंस गए है, जांच घूंस लेने का आरोप सही पाया गया है. एडिशनल एसपी ने ग्राम प्रधान की शिकायत की जब जांच कराई तो आरोप की पुष्टि हो गई, जिस पर दारोगा सुरेश चाहर पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ल पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

जानकारी के मुताबिक, कोतवाली मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला प्रधान के द्वारा पुलिस अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई के नाम पर पैसे लेने का गंभीर आरोप लगाया गया है. इस मामले में एडिशनल एसपी ने आरोपों को सत्य पाया है, जिसके बाद हल्का प्रभारी सुरेश कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

सिलसिलेवार समझिये पूरा मामला

ग्राम निसाई निवासी गीता देवी ने कानपुर रेंज के एडीजी आलोक सिंह को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने पूर्व में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर जिला प्रशासन सहित संबंधित अधिकारियों से शिकायत की थी. जांच के बाद इस पर कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए थे.

पीड़िता ने दरोगा पर लगाया था घूस मांगने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद थाना स्तर पर उन्हें अपेक्षित कानूनी सहायता नहीं मिली. कार्रवाई के लिए कथित तौर पर "सुविधा शुल्क" की मांग की गई. शिकायत में उल्लेख है कि इस नाम पर उनसे लगभग 2.50 लाख रुपये लिए गए, जिसमें कुछ धनराशि नकद और कुछ बैंक खाते में ली गई. प्रार्थना पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं.

जांच में हुई आरोपों की पुष्टि

जानकारी के अनुसार प्रधान पति ने प्रधान गीता देवी ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर विपक्षियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. इस शिकायत पर एडिशनल एसपी अरुण कुमार ने जांच की. उन्होंने पुष्टि की कि हल्का प्रभारी सुरेश चाहर के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सत्य पाए गए हैं.

आरोपी दरोगा पर केस दर्ज

एडिशनल एसपी अरुण कुमार के अनुसार, आरोपों की पुष्टि होने के बाद हल्का प्रभारी सुरेश चाहर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल एसपी आरती सिंह के कड़े रुख के बाद आरोपी दरोगा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.