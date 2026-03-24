भड़काऊ बयान मामले में AIMIM नेता शौकत अली पर पुलिस का एक्शन, मेरठ में केस दर्ज

मेरठ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, उन पर विवादित बयान देने के मामले में यह मुकदमा दर्ज किया गया है. मेरठ की लोहिया नगर थाने में एआईएमआईएम नेता हाजी शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (AIMIM) प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में लोहिया नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले में मेरठ पुलिस के अधिकारी ने क्या कहा?

इस कार्रवाई के संबंध में मेरठ पुलिस के अधिकारी ने बताया है कि, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शौकत नाम के व्यक्ति द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है. अधिकारी के मुताबिक, इस मामले में लोहिया नगर थाना पुलिस ने संज्ञान लिया है. पुलिस ने इस प्रकरण में आरोपी शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. साथ ही मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है. AIMIM प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ईद मिलन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, यहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि उन्हें 111 नहीं, बल्कि सिर्फ 11 विधायक दे दिए जाएं, मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा.

'एनकाउंटर करने वालों का होगा एनकाउंटर'

शौकत अली ने अपने बयान में कहा था कि "मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुसलमान का अगर एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा." उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि "आपने जिसके 111 विधायक जिताए वही अब यह कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है वो क्या कर सकते है." फिलहाल यह मामला पुलिस के संज्ञान में है, देखने वाली बात यह होगी कि मामले में कार्रवाई की आंच कहां तक जाती है.