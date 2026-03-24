हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म

यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म

Armaan Malik Fifth Child: यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने चौथे बच्चे को जन्म दे दिया है. सोशल मीडिया पर अरमान ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसपर फैंस लगातार बधाई दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Mar 2026 08:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक आज अपने पांचवें बच्चे के पिता बन गए है. अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दे दिया है, जिसकी तस्वीरें अरमान ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है. प्रेग्नेंसी की खबर के बाद से दोनों पति पत्नी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे थे. इसी बीच इस खुशखबरी ने फैंस को खुश कर दिया है और सभी कमेंट सेक्शन में उन्हें बधाई दे रहे है. 

पायल ने किया चौथे बच्चे का स्वागत 

अरमान ने पायल के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें पायल हॉस्पिटल में बेड पर लेटी हुई है और अरमान अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है. हालांकि बच्चे का चेहरा और जेंडर अभी तक सामने नहीं आया है. तस्वीर के साथ अरमान ने लिखा, 'जच्चा बच्चा सब ठीक है.' इसके बाद फैंस की बधाइयों की बढ़ आ गई. वहीं एक यूजर ने लिखा, 'नवरात्रि चल रही है और माता रानी ने आपको साक्षात दर्शन दे दिए.' वहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेटा हुआ है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)

यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म

इसके अलावा अरमान ने कुछ देर पहले ही एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें हॉस्पिटल में पायल की डिलीवरी की तैयारी चल रही थी. इस समय अरमान की दूसरी पत्नी कृतिका भी पायल का साथ देने पहुंची. पूरा परिवार घर के पांचवें बच्चे का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब इस दुनिया में आ चुका है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Armaan Malik (@armaan__malik9)

पांच बच्चों के पिता बने अरमान 

बता दें, अरमान मलिक एक यूट्यूबर के साथ-साथ 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 3' के कंटेस्टेंट भी थे. शो में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. उन्होंने पायल मलिक और कृतिका मलिक से शादी की है, जिसमें पायल आज चार बच्चों की मां बन चुकी है और कृतिका एक बच्चे की मां है. 

और पढ़ें
Published at : 24 Mar 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के लिए 8 घंटे में तैयार होता था नवाब शफीक का लुक, असली चेहरा देख पहचान ही नहीं पाएंगे
'धुरंधर 2' के लिए 8 घंटे में तैयार होता था नवाब शफीक का लुक, असली चेहरा देख पहचान ही नहीं पाएंगे
बॉलीवुड
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल, भूत बंगला से पहले जानें कितनी रहीं हिट
अक्षय कुमार की कॉमेडी फिल्मों का कैसा रहा बॉक्स ऑफिस पर हाल, भूत बंगला से पहले जानें कितनी रहीं हिट
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 6 Live: छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, साढ़े 7 बजे तक 555 करोड़ हुआ कलेक्शन
छठे दिन भी 'धुरंधर 2' का कहर जारी, साढ़े 7 बजे तक 555 करोड़ हुआ कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
महाराष्ट्र
विधान परिषद से उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में CM फडणवीस बोले, 'राजनीति में मतभेद...'
विधान परिषद से उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में CM फडणवीस बोले, 'राजनीति में मतभेद...'
आईपीएल 2026
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
यूटिलिटी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
हेल्थ
Heart Attack Risk Factors: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम क्यों होते हैं हार्ट अटैक के मामले, क्या है कारण?
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम क्यों होते हैं हार्ट अटैक के मामले, क्या है कारण?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget