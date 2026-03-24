ईरान-अमेरिका के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आई. दावा है कि पाकिस्तान इस युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता कर रहा है. पाकिस्तान में इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो सकती है. इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि युद्ध न हो. नुकसान सबका है. अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को विश्वगुरू बनकर दिखने का एक और मौका मिला था. अगर ये विश्वगुरू बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे.

'प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल पाकिस्तान में उतरे थे'

पाकिस्तान के सीडीएफ आसिम मुनीर मध्यस्थता कर रहे हैं, इस पर सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, "एक बार सुना था कि प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल के पाकिस्तान में उतरे थे. ये फिर एक बार मौका मिला है.

ईरान-अमेरिका युद्ध का आज 25वां दिन

बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का आज 25वां दिन है. दोनों तरफ से हमले अभी भी जारी हैं. अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की है. ईरान से अमेरिका की बातचीत भी चल रही है. ईरान ने अमेरिका के सामने मुआवजे की शर्त रखी है. पाकिस्तान के मध्यस्थता में शामिल होने के खबरों पर कांग्रेस ने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर निशान साधा. कांग्रेस ने कहा कि इस स्थिति के लिए ‘स्वयंभू विश्वगुरु’ जिम्मेदार हैं.

यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव की नई मांग, कहा- बैठक में उठाएंगे मुद्दा

दिल्ली में संसद भवन परिसर में मंगलवार (24 मार्च) को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने ये बातें कहीं. उनके साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव (मैनपुरी से सांसद) भी मौजूद थीं. महिला आरक्षण बिल के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा, "हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार किस फॉर्मेट में इसे ला रही है.

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