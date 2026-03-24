विधान परिषद से उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में CM फडणवीस बोले, 'राजनीति में मतभेद...'
Maharashtra News: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम कई वर्षों तक उद्धवजी के सहयात्री रहे. राजनीति में उन्होंने परिणामों की ज्यादा चिंता नहीं की.
शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विधान परिषद में कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है. उनके लिए मंगलवार (24 मार्च) को विदाई समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की तारीफ की साथ ही बीजेपी के साथ उनकी सियासी दोस्ती और दूरियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि जो सदस्य आते हैं और जो सदस्य विदा लेते हैं, उनका स्वागत और सम्मानपूर्वक विदाई समारोह किया जाता है. आज हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बालासाहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे का विदाई समारोह कर रहे हैं.
'स्वभाव काफी हद तक बालासाहेब ठाकरे जैसा ही'
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन एक अलग रिश्ता भी होता है वह रिश्ता सहयात्रा का होता है. हम कई वर्षों तक उद्धवजी के साथ सहयात्री रहे हैं. उद्धवजी का स्वभाव ऐसा है कि उनमें राजनीति थोड़ी कम दिखाई देती है. उनका मूल स्वभाव पारंपरिक राजनेताओं जैसा नहीं है, इसलिए कई बार उनके निर्णयों से अलग-अलग परिस्थितियां पैदा होती हैं. उनका स्वभाव काफी हद तक बालासाहेब ठाकरे जैसा ही है.
उद्धवजी एक अच्छे फोटोग्राफर हैं- देवेंद्र फडणवीस
उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, ''उद्धवजी एक अच्छे फोटोग्राफर हैं. उन्होंने महाराष्ट्र की विविध छवियों को अपने कैमरे में कैद किया है. इसके पीछे उनका संवेदनशील मन साफ दिखाई देता है. उन्होंने केवल फोटोग्राफी ही नहीं की, बल्कि उसे संजोकर रखने का भी काम किया है. वारी की फोटोग्राफी उन्होंने हेलिकॉप्टर से की. अपने इस शौक को उन्होंने पूरी तरह से जिया और आगे बढ़ाया.''
उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब की परंपरा को आगे बढ़ाया- फडणवीस
सीएम फडणवीस ने आगे कहा, ''जब वे राजनीति में आए, तो पार्टी प्रमुख बने. 2010 के बाद हमारे बीच मित्रता का भाव भी विकसित हुआ, हालांकि अब राजनीतिक भावनाएं अलग हो गई हैं. राजनीति में काम करते समय उन्होंने परिणामों की ज्यादा चिंता नहीं की. बालासाहेब ठाकरे ने राजनीति में एक परंपरा बनाई थी जिनका कोई चेहरा नहीं है, उन्हें पहचान और राजनीतिक ताकत देकर उद्धवजी ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया.''
उद्धव ठाकरे लगातार सहज तरीके से बोलते हैं- देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, ''पुल देशपांडे को ‘कोट्याधीश’ कहा जाता है, और उनके बाद यह उपाधि उद्धवजी को दी जा सकती है. उनकी बोलचाल में एक सहजता होती है. वे लगातार सहज तरीके से बोलते हैं, कई बार तीखे तरीके से भी अपनी बात रखते हैं और जोरदार प्रतिवाद करते हैं, लेकिन उनका मूल स्वभाव वैसा नहीं है. राजनीति में कभी-कभी जोश दिखाना पड़ता है, और वे वह करते हैं.''
सीएम फडणवीस ने कहा, ''उद्धव ठाकरे इस सदन में 6 साल रहे. हमें उनकी कम टिप्पणियां सुनने को मिलीं, लेकिन अगर वे फिर आएं तो ज्यादा सुनने को मिलें, यह अच्छा रहेगा. आपका रास्ता चाहे जो भी हो, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं. आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी आगे बढ़ती रहे, यही कामना है.''
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL