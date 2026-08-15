स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी-अखिलेश ने दी बधाई, अमर बलिदानियों को किया याद

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शुभकामनाएं दी हैं. इस दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया है. सीएम योगी ने लिखा, "प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, "स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! संविधान से ही स्वाधीनता है. आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर संविधान की रक्षा एवं निरंतरता का संकल्प लें."

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सीएम योगी ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद

सीएम योगी ने आगे लिखा, "स्वतंत्रता का यह पावन पर्व मां भारती के गौरव, अमर बलिदानियों के अमिट त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है. मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले सभी ज्ञात-अज्ञात वीरों को कोटि-कोटि नमन."

उन्होंने लिखा, "आइए, अमर बलिदानियों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेकर 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को आत्मसात करें तथा कर्तव्यनिष्ठा और जनभागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत' एवं 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के संकल्प की सिद्धि में अपना योगदान दें."

पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनि़वार (15 अगस्त) को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई. इससे पहले, लाल किला पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया.

लाल किला पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया. इस बीच पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना संबोधन दिया. संबोधन में पीएम ने देशवासियों से बड़े सपने देखने और ऊंचे संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया और कहा कि कोई भी राष्ट्र अपने सपनों, संकल्पों और सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़कर महान बनता है.

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