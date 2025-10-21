रुड़की में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा

रुड़की दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर रुड़की में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ले में सोमवार रात दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई. मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल पहुंचकर नियंत्रित किया.

जानकारी के अनुसार, गणेश चौक के पास एक युवक की पटाखों और पूजा सामग्री की दुकान है. उसी मोहल्ले के एक अन्य व्यक्ति ने चौक पर पटाखे चलाने शुरू किए. दुकानदार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. थोड़ी ही देर में मामला बढ़ा और दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई. देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और माहौल अफरातफरी में बदल गया.

पुलिस मौके पर मौजूद

सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया. स्थिति पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर लोगों से अपील की कि त्योहार के समय शांति और सौहार्द बनाए रखें.

गंगनहर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे विवाद बढ़ने से पहले ही नियंत्रण में आ गया. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन यदि किसी की ओर से कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

त्योहार के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.