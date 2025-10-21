एक्सप्लोरर
रुड़की में पटाखे चलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद, मारपीट के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा
Uttarakhand News: दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर रुड़की में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ले में सोमवार रात दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई.
रुड़की दीपावली के मौके पर पटाखे चलाने को लेकर रुड़की में बड़ा विवाद खड़ा हो गया. गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ले में सोमवार रात दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई. मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल पहुंचकर नियंत्रित किया.
जानकारी के अनुसार, गणेश चौक के पास एक युवक की पटाखों और पूजा सामग्री की दुकान है. उसी मोहल्ले के एक अन्य व्यक्ति ने चौक पर पटाखे चलाने शुरू किए. दुकानदार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. थोड़ी ही देर में मामला बढ़ा और दोनों ओर से हाथापाई शुरू हो गई. देखते ही देखते आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और माहौल अफरातफरी में बदल गया.
पुलिस मौके पर मौजूद
सूचना मिलते ही गंगनहर कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को किसी तरह शांत कराया. स्थिति पर काबू पाने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाया. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर लोगों से अपील की कि त्योहार के समय शांति और सौहार्द बनाए रखें.
गंगनहर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि समय रहते पुलिस ने हस्तक्षेप किया, जिससे विवाद बढ़ने से पहले ही नियंत्रण में आ गया. दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है, लेकिन यदि किसी की ओर से कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
त्योहार के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान के JF-17 जेट अजरबैजान में आए नजर, सैन्य अभ्यास या फिर साजिश? असलियत आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटे की हत्या के आरोप पर पंजाब के पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
विराट के खिलाफ दूसरे वनडे में क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का प्लान? तीन नंबर के बल्लेबाज ने बता दिया
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये 8 फैंटेसी फिल्में, फील होगा सिनेमा देखने का अलग एक्सपीरियंस
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में दीपोत्सव की धूम, गंगा आरती के मनोरम दृश्य ने लुभाया मन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
अयोध्या में दीपोत्सव पर जगमग हुई रामनगरी, 26 लाख से अधिक दीपक जले, तस्वीरों में देखें भव्य झलक
Advertisement
Petrol Price Today₹ 136 / litre -78
New Delhi
Diesel Price Today₹ 98 / litre -78
New Delhi
Source: IOCL