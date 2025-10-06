Video: अर्थी पर सिस्टम! यूपी के अरतरा गांव में कीचड़ से गुज़रती 'अंतिम यात्रा' का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव के कुछ लोग एक शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ से भरे रास्ते से ले जाते नजर आ रहे हैं. देखें वीडियो.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के अरतरा गांव से एक दिल को झकझोर देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में गांव के कुछ लोग एक शव को कंधे पर उठाकर कीचड़ से भरे रास्ते से ले जाते नजर आ रहे हैं. बारिश के बाद सड़क की हालत इतनी खराब हो गई है कि एम्बुलेंस या कोई गाड़ी वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, जिसके चलते मजबूर होकर परिजनों ने कंधों पर ही शव को उठाकर अंतिम यात्रा पूरी की. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है.
सड़कें बरसात के मौसम में बनी मुसीबत
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रास्ते में घुटनों तक कीचड़ और पानी भरा हुआ है. कुछ लोग नंगे पांव चल रहे हैं तो कुछ चप्पलें हाथ में लिए हुए हैं ताकि गिर न जाएं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग कितनी मुश्किल से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं.यह नजारा देखकर कोई भी समझ सकता है कि गांव की सड़कें बरसात के मौसम में लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं.
गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत और अधिकारियों से सड़क बनवाने की मांग की, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिला. 14 साल से रास्ते का निर्माण नहीं कराया गया. लोगों का कहना है कि चुनावों के वक्त नेता वोट मांगने जरूर आते हैं, लेकिन सड़क जैसी बुनियादी सुविधा देने की बात कोई नहीं करता.
लोगों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए
यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह देखकर दिल दहल जाता है. गांव के लोगों ने बताया कि बरसात में यह रास्ता इतना खराब हो जाता है कि बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, बीमारों को अस्पताल ले जाना तो लगभग असंभव होता है. स्थानीय प्रशासन को जल्द से जल्द इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.
