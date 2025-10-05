Video: ट्रेन के सामने खड़ा हो गया शराबी, 15 मिनट तक रुकी रही ट्रेन, मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक शराबी व्यक्ति वारासिवनी जा रही ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, जिसके चलते ट्रेन को गर्रा रेलवे पुल पर लगभग 15 मिनट तक रोकना पड़ा. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

जनिए क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, वारासिवनी जा रही एक ट्रेन जैसे ही गर्रा रेलवे पुल पर पहुंची, जहां एक शराबी व्यक्ति ट्रैक पर पहले से ही खड़ा था. उसे देखकर ट्रेन को रोकना पड़ा. व्यक्ति शराब के नशे में चूर था वो ट्रैक से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था. ट्रेन को 15 मिनट तक रोका गया, क्योंकि व्यक्ति ट्रैक से हटने को तैयार ही नहीं हो रहा था और वो वहीं ट्रैक पर खड़ा रहा.

कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति ट्रैक से हटा

ट्रेन के ड्राइवर समेत कई लोगों ने काफी देरतक व्यक्ति को समझाया कि वो ट्रेन के सामने से हट जाए, लेकिन वो किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था. लोगों के बार-बार समझाने के बाद व्यक्ति ट्रैक से हटने को तैयार हुआ और फिर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया.

वीडियो को लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और रातों-रात वीडियो वायरल हो गया और लोगों ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाए. लोगों ने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है, रेलवे सुरक्षा को और सख्त कदम उठाने चाहिए.

