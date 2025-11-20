हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोलर पैनल साफ करते समय मासूम बच्ची दूसरी मंजिल से गिरी, 50 रुपये के लालच का मामला बन गया हादसा

सोलर पैनल साफ करते समय मासूम बच्ची दूसरी मंजिल से गिरी, 50 रुपये के लालच का मामला बन गया हादसा

Dehradun news: कैंट थानाक्षेत्र के डाकरा इलाके में मासूम बच्ची को 50 रुपये के लालच में सोलर पैनल साफ करने को बुलाया गया. काम करते समय बच्ची दूसरी मंजिल से गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई.

By : दानिश खान | Updated at : 20 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

कैंट थानाक्षेत्र के डाकरा इलाके में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पड़ोस के घर में सफाई कराने के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा तब हुआ जब बच्ची को पड़ोसन ने 50 रुपये का लालच देकर अपने घर सफाई के लिए बुलाया था. पुलिस ने अब आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

50 रुपये का लालच देकर लगवाया खतरनाक काम

पीड़ित बच्ची की मां नीतू के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाली कमलेश उपाध्याय बच्ची को अपने घर ले गई और 50 रुपये देने का लालच देकर उसे दूसरी मंजिल पर लगे सोलर पैनल की सफाई में लगा दिया. नीचे से कमलेश पानी की बाल्टी दे रही थी, जबकि बच्ची ऊपर पैनल साफ कर रही थी.

गिरी और नुकीली ग्रिल में जा फंसी बच्ची

सफाई के दौरान अचानक बच्ची के हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और उसका पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ने के बाद वह सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर लोहे के गेट की नुकीली ग्रिल पर जा गिरी. ग्रिल का एक हिस्सा उसके जबड़े में घुस गया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह फट गया. ग्रिल में फंसने के बाद बच्ची जमीन पर आ गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिजनों के अनुसार, लोहे की ग्रिल में गिरने से उसके रक्त में इंफेक्शन फैल गया है, जिसके चलते उसका रक्त बदलना पड़ रहा है. उसके सीने में भी गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है.

आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज

थानाध्यक्ष केके लुंठी ने बताया कि बच्ची के प्राथमिक बयान दर्ज किए गए हैं. इनके आधार पर कमलेश उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना की पूरी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Child Accident Solar Panel Cleaning Incident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
बिहार
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, सिविल कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
इंडिया
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
देखते रह गए चिराग पासवान और जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने मारी बाजी, अब दोनों हाथों में लड्डू
बॉलीवुड
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
धुरंधर से रामायण तक, दो पार्ट में रिलीज होंगी ये इंडियन फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आएगी सुनामी
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget