सोलर पैनल साफ करते समय मासूम बच्ची दूसरी मंजिल से गिरी, 50 रुपये के लालच का मामला बन गया हादसा

कैंट थानाक्षेत्र के डाकरा इलाके में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. पड़ोस के घर में सफाई कराने के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा तब हुआ जब बच्ची को पड़ोसन ने 50 रुपये का लालच देकर अपने घर सफाई के लिए बुलाया था. पुलिस ने अब आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

50 रुपये का लालच देकर लगवाया खतरनाक काम

पीड़ित बच्ची की मां नीतू के अनुसार, सुबह करीब 10 बजे उनकी बेटी अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी. तभी पड़ोस में रहने वाली कमलेश उपाध्याय बच्ची को अपने घर ले गई और 50 रुपये देने का लालच देकर उसे दूसरी मंजिल पर लगे सोलर पैनल की सफाई में लगा दिया. नीचे से कमलेश पानी की बाल्टी दे रही थी, जबकि बच्ची ऊपर पैनल साफ कर रही थी.

गिरी और नुकीली ग्रिल में जा फंसी बच्ची

सफाई के दौरान अचानक बच्ची के हाथ से पानी की बाल्टी छूट गई और उसका पैर फिसल गया. संतुलन बिगड़ने के बाद वह सीधे दूसरी मंजिल से नीचे गिरकर लोहे के गेट की नुकीली ग्रिल पर जा गिरी. ग्रिल का एक हिस्सा उसके जबड़े में घुस गया, जिससे उसका जबड़ा बुरी तरह फट गया. ग्रिल में फंसने के बाद बच्ची जमीन पर आ गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिजनों के अनुसार, लोहे की ग्रिल में गिरने से उसके रक्त में इंफेक्शन फैल गया है, जिसके चलते उसका रक्त बदलना पड़ रहा है. उसके सीने में भी गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक बताई है.

आरोपी महिला पर मुकदमा दर्ज

थानाध्यक्ष केके लुंठी ने बताया कि बच्ची के प्राथमिक बयान दर्ज किए गए हैं. इनके आधार पर कमलेश उपाध्याय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और घटना की पूरी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.