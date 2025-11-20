हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश कुमार कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों की एंट्री, दिलीप जायसवाल से लेकर लेसी सिंह, जानें इनके बारे में

नीतीश कुमार कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों की एंट्री, दिलीप जायसवाल से लेकर लेसी सिंह, जानें इनके बारे में

Bihar New Ministers: बिहार में NDA सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप-मुख्यमंत्री बने. दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह नए मंत्री बने.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Nov 2025 11:52 AM (IST)
बिहार में  NDA की नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के तौर पर बिहार को फिर दो उप मुख्यमंत्री मिले. इसके अलावा, नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में चार नए मंत्रियों की एंट्री हुई है.

जिन चार मंत्रियों ने पहली बार बिहार के मंत्री पद की शपथ ली, उनके नाम हैं-

दिलीप जायसवाल
लेसी सिंह 
रमा निषाद 
श्रेयी सिंह

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
Published at : 20 Nov 2025 11:48 AM (IST)
JDU BJP Nitish Kumar NDA BIHAR NEWS
