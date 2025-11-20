एक्सप्लोरर
नीतीश कुमार कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों की एंट्री, दिलीप जायसवाल से लेकर लेसी सिंह, जानें इनके बारे में
Bihar New Ministers: बिहार में NDA सरकार बनी, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने. सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप-मुख्यमंत्री बने. दिलीप जायसवाल, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह नए मंत्री बने.
बिहार में NDA की नई सरकार का गठन हो गया है. नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के तौर पर बिहार को फिर दो उप मुख्यमंत्री मिले. इसके अलावा, नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में चार नए मंत्रियों की एंट्री हुई है.
जिन चार मंत्रियों ने पहली बार बिहार के मंत्री पद की शपथ ली, उनके नाम हैं-
दिलीप जायसवाल
लेसी सिंह
रमा निषाद
श्रेयी सिंह
