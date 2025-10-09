हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकरवा चौथ: मुजफ्फरनगर में स्थानीय संगठनों का अभियान, मेहंदी लगाने वालों की कर रहे पहचान

करवा चौथ: मुजफ्फरनगर में स्थानीय संगठनों का अभियान, मेहंदी लगाने वालों की कर रहे पहचान

UP News: मुज़फ्फरनगर में करवा चौथ से पहले कुछ स्थानीय संगठन बाजारों में सक्रिय रहे और मेहंदी लगाने वालों की पहचान करने का अभियान चलाया. साथ ही कहा कि त्योहार का गलत इस्तेमाल न हो.

By : अभिषेक चौधरी | Updated at : 09 Oct 2025 11:19 PM (IST)
मुज़फ्फरनगर में करवा चौथ से पहले कुछ स्थानीय संगठन बाजारों में सक्रिय रहे और मेहंदी लगाने वालों की पहचान करने का अभियान चलाया. समूह के सदस्यों का आरोप है कि त्योहार का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इस कार्रवाई से धार्मिक संवेदनशीलता और कानून‑व्यवस्था का सवाल उठ रहा है. दरअसल, करवा चौथ के मौके पर मुज़फ्फरनगर के विभिन्न बाजारों में आज क्रांति सेना महिला मोर्चा व शिवसेना के कार्यकर्ता नजर आए. उन्होंने दुकानों में जाकर मेहंदी लगाने वालों की पहचान चेक की और कहा कि वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह का “धार्मिक या सामाजिक शोषण” न हो.

त्योहारों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अभियान

कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि कल लठ पूजन किया गया था और वे त्योहार की पवित्रता बचाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चला रहे हैं. आयोजकों ने यह भी कहा कि वे ऐसे लोगों का पता लगाएंगे जो उनके अनुसार “त्योहार के नाम पर गलत काम” कर रहे हों.

सांस्कृतिक परिधानों का ध्यान रखें मुस्लिम युवतियां

हालांकि, कुछ कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवतियों को यही सुझाव दिया कि यदि वे मेहंदी लगाना चाहती हैं तो अगले साल सांस्कृतिक परिधानों का ध्यान रखें. आज चेकिंग के दौरान किसी युवक को मेहंदी लगाते हुए नहीं पाया गया. कुछ मुस्लिम युवतियां‑जो बुर्का में थीं‑वहां मेहंदी लगाती दिखीं, जिनसे संयमित संवाद भी हुआ. आयोजकों ने दुकानदारों का धन्यवाद कर कुछ को फूल भेंट किए.

शिवसेना जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा, "आज हमारी यह युवा टीम बाजार में घूम रही है, साथ ही यह भी देख रही है कि कोई जिहादी हमारी बहन बेटी के हाथ पर मेहंदी तो नहीं लगा रहा है. अगर मिलता है तो इसका इलाज शिव सेना अपने तरीके से करेगी."

"किसी जिहादी को अपनी दुकान पर न बैठने दें"

वहीं, शिवसेना मंडल अध्यक्ष लोकेश सैनी ने कहा,  दुकानदारों से अपील की गई है कि वे अपनी दुकान पर किसी भी असामाजिक तत्व, किसी भी जिहादी को बैठाने से बचे. हम नहीं चाहते कि कोई भी ज्यादा हमारी बहन बेटियों को हाथों पर मेहंदी लगाई यह पावन पर्व है इस पावन पर्व पर  हमारी बहन बेटियां जलपान किए बगैर भक्ति भाव से अपना करवा चौथ का व्रत रहती हैं, लेकिन जिहादी जो मीट का मदिरा का सेवन करते हैं वे उन्हें स्पर्श करें, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह भी कहा कि, "मुस्लिम लड़कियों को अगर हमारा सनातन धर्म पसंद है, उनका स्वागत है, वह धर्म परिवर्तन करें और हमारा धर्म अपनाये उनका स्वागत है. अगर वह सनातन धर्म में रहते हुए सनातन धर्म को अपना रही है, उनका स्वागत है, वह हमारी बहनें हैं, जो सनातन धर्म उनको अच्छा लगता है."

"... तो लठ से करेंगे उसका इलाज"

इस दौरान क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने कहा कि, "जो भी गैर समुदाय का लड़का किसी हिंदू महिला के मेहंदी लगता हुआ मिलेगा तो हम उसका लठो से इलाज कर देंगे. इसी बात को लेकर आज हम क्रांति सेना भाइयों के साथ महिलाओं के साथ शिवजी मूर्ति पर भगत सिंह रोड पर हमने यह चेकिंग अभियान चलाया. अगर हमें कोई भी गैर समुदाय का लड़का हमारे हिंदू महिला के मेहंदी लगाता मिल गया, तो हम उसका लठो से इलाज कर देंगे."

Published at : 09 Oct 2025 11:18 PM (IST)
Karva Chauth UP NEWS Muzaffarnagar News
