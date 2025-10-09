अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान

अयोध्या में अवैध पटाखों में धमाका हो गया. इस धमाके में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की सूचना है. पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में ये धमाका हुआ है. मौके से फटा हुआ कूकर और सिलेंडर बरामद हुआ है. घटना स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. धमाका इतना तेज था कि एक मकान गिर गया.

सीएम योगी ने संवेदना जताई

वहीं अयोध्या में मकान में हुए विस्फोट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति संवेदना की व्यक्त है. सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंची पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश हैं, साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के लिए अधिकारियों के निर्देशित किया. सीएम योगी ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है.

अयोध्या जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि तीन बच्चों और 2 व्यस्कों की डेड बॉडी लायी गई. बॉडी जली हुई है. 7 : 15 पर सूचना आई कि छत गिर गयी है. तेज आवाज हुई है. मलबा हटाने का काम चल रहा है. ये मकान खेत में था और आसपास कोई घर नहीं था. डीएम और एससपी मौके पर हैं. पुलिस और फोरेंसिक की टीम जांच करेगी तब पता चलेगा किस कारण से घटना हुई.

घटना स्थल की जांच में जुटे अधिकारी

वहीं इस घटना के संबंध में एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा, " पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में शाम 7:15 बजे के करीब हमें गांव के बाहर खेत में बने एक घर के बारे में सूचना मिली थी, जहां जोरदार विस्फोट हुआ. पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया. इस घटना में घायलों को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भेजा गया है. मौके पर तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि, काफी भारी मलबा है जिसे हटाया गया है. बाहर का एरिया भी सर्च किया जा रहा है. यह भी बताया कि, उक्त मकान में इसी गांव का पप्पू गुप्ता नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता था, उनके परिवारजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. वहीं इस घटना जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे ने कहा, "...बचाव दल ने तुरंत मलबा हटा दिया और जिला अस्पताल में पांच मौतों की पुष्टि की..."

अखिलेश यादव ने जताया दुख, जांच की मांग

अयोध्या की घटना पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दुख जताया है. अखिलेश यादव ने लिखा, "अयोध्या में ब्लास्ट की वजह से 5 लोगों की मृत्यु का समाचार बेहद दुखद है. घायलों के समुचित उपचार की तत्काल व्यवस्था की जाए और मामले की जाँच हो.