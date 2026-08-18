कोई शिक्षामंत्री है क्या? छात्राओं के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

लखनऊ के दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं के चार दिन में दो बार अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन करने के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने छात्राओं की समस्याओं को लेकर सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और पूछा कि उप्र में कोई शिक्षा मंत्री है क्या?

अखिलेश यादव ने कहा कि, 2014 में आई भाजपा सरकार की सबसे बड़ी असफलता-विफलता ये है कि 14 साल तक के बच्चों को अब उनसे कोई उम्मीद नहीं बची है. उन्होंने कहा कि जिन छात्राओं को स्कूलों में होना चाहिए, वे शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क पर आने को मजबूर हैं. सपा अध्यक्ष ने सवाल किया कि क्या यूपी में कोई शिक्षा मंत्री है.

दरअसल, सोमवार को दुबग्गा स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी मांगों को लेकर दुबग्गा बाईपास पर धरने पर बैठ गई. छात्राओं के प्रदर्शन के चलते दुबग्गा बाईपास से बालागंज की ओर जाने वाली सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ और लंबा जाम लग गया.

स्कूल में शिक्षकों की कमी का आरोप

छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है. फिजिक्स समेत कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और करीब आठ महीने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है. छात्राओं का कहना है कि करीब पांच महीने बाद बोर्ड परीक्षाएं हैं, ऐसे में शिक्षकों की कमी का सीधा असर उनके परीक्षा परिणाम पर पड़ सकता है.

छात्राओं ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया गया. इससे पहले 14 अगस्त को भी छात्राओं ने प्रदर्शन किया था. उस समय विभागीय मंत्री असीम अरुण मौके पर पहुंचे थे और आश्वासन के बाद छात्राओं ने प्रदर्शन समाप्त किया था. इसके बावजूद दोबारा प्रदर्शन होने से विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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