उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट

उत्तराखंड में रविवार (12 अक्टूबर 2025) बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, शासन ने 44 आईएएस, आईएफएस और पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं. शासन की ओर से जारी ट्रांसफर आदेश में जिला अधिकारी भी शामिल है, संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, सभी अधिकारी तुरंत अपने नए पदभार ग्रहण करें.

संयुक्त सचिव राजेंद्र सिंह पतियाल की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, आईएएस दिलीप जावलकर, आईएएस डॉ. वी वी आर सी पुरुषोथत्तम, आईएएस चंद्रेश कुमार यादव का ट्रांसफर किया गया है. इसके अलावा आईएएस रणवीर सिंह चौहान को खाद्य आयुक्त बनाया गया है, आईएएस धीराज सिंह गर्ब्याल को सचिव ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण विभाग बनाया गया है. आएफएस डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिली है. आईएएस सोनिका को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है.

5 जिलों के बदले गए जिलाधिकारी

इसके अलावा आईएएस अधिकारी ललित मोहन रयाल को नैनीताल का जिलाधिकारी बनाया गया है. आईएएस गौरव कुमार को चमोली जिलाधिकारी बनाय गया. आईएएस आशीष कुमार भटगाई को पिथौरागढ़ का जिलाधिकारी बनाया गया है. आईएएस आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर का जिलाधिकारी बनाया गया. आईएएस अंशुल सिंह को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया.

किसे से मिली कौन सी जिम्मेदारी?

इसके अलावा इस ट्रांसफर सूची में आईएएस विजय कुमार जोगदण्डे, आईएएस वन्दना (महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग), आईएएस विनीत कुमार (अपर सचिव श्रम), आईएएस हिमांशु खुराना (अपर सचिव वन), आईएएस अनुराधा पाल, आईएएस आलोक कुमार पाण्डे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी PMGSY), आईएएस संदीप तिवारी (निदेशक समाज कल्याण हल्द्वानी) की जिम्मेदारी दी गई है.

वहीं, आईएएस रवनीत चीमा (अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग), आईएएस विनोद गिरी गोस्वामी (अपर सचिव, शहरी विकास विभाग), आईएएस प्रकाश चंद्र (आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखंड), आईएएस डिप्टी सिंह का नाम शामिल है.

इसके अलावा ट्रांसफर सूची में पीसीएस अधिकारियों का नाम भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, पीसीएस गिरधारी सिंह रावत (अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग), पीसीएस चंद्र सिंह धर्मशक्तू (निदेशक मत्स्य), सचिवालय सेवा मायावती ढकरियाल ( अपर सचिव, भाषा निदेशक-उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून), सचिवालय सेवा संतोष बडोनी (निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान) का नाम शामिल है.

अशोक कुमार पांडे बनें पीएससी सचिव

वहीं, इस ट्रांसफर सूची में पीसीएस अधिकारी ललित नारायण मिश्र (मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार), पीसीएस अशोक कुमार पांडे (सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार), पीसीएस सुंदर लाल सेमवाल (निदेशक उद्यान), चंद्र सिंह मर्तोलिया (संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं संभाग), पीसीएस जय भारत सिंह (मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी), पीसीएस रजा अब्बास, पीसीएस जयवर्द्धन शर्मा (परीक्षा नियंत्रक उत्तराखंड लोकसेवा आयोग हरिद्वार), पीसीएस युक्ता मिश्र (अपर जिला अधिकारी अल्मोड़ा), का नाम शामिल है.

ऋचा सिंह बनीं उधम सिंह नगर की डिप्टी कलेक्टर

वहीं, पीसीएस कृष्ण नाथ गोस्वामी (अपर जिलाधिकारी चम्पावत), पीसीएस नरेश चंद्र दुर्गापाल (संयुक्त संचालक, चकबंदी, उत्तराखंड), पीसीएस ऋचा सिंह (डिप्टी कलेक्टर उधम सिंह नगर), पीसीएस सोनिया पंत (उप निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून), पीसीएस सोहन सिंह (डिप्टी कलेक्टर रुद्रप्रयाग), पीसीएस परितोष वर्मा (नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी), पीसीएस चतुर सिंह (डिप्टी कलेक्टर पौड़ी गढ़वाल), पीसीएस अनिल कुमार चन्याल (डिप्टी कलेक्टर बागेश्वर) का नाम शामिल है.