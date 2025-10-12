मथुरा: प्रेमानंद महाराज से दर्शन कराने के बहाने युवती का होटल में किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से एकांतिक दर्शन कराने का झांसा देकर अपराध किया गया है. आगरा की रहनी वाली एक युवती के साथ होटल में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया.

दरअसल,, वृंदावन में एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसमें प्रेमानंद महाराज से एकांतिक एकांत मुलाकात कराने के नाम पर एक युवक ने आगरा की एक युवती को मथुरा बुलाया और उसके साथ होटल में ले जाकर कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया. जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ रेप किया है. साथ ही युवती की वीडियो और फोटो भी कैमरे में कैद किए हैं.

वीडियो वायरल करने के नाम पर किया रेप

आरोपी युवक ने युवती को धमकी दी और वीडियो वायरल करने के नाम पर घिनौना अपराध किया. जिसकी शिकायत पीड़ित युवती ने थाने पहुंचकर की. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी.

पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. फिलहाल रेप के आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है.

क्या था पूरा मामला?

बता दें युवती को अगस्त महीने में इंस्टाग्राम पर आरोपी शख्स का मैसेज मिल था. जिसमें यह दावा किया गया था कि वह संत प्रेमानंद महाराज के एकांत दर्शन कराएगा. जिसके लिए वे युवती को एक स्पेशल टोकन भी दिलवा सकता है. वहीं पीड़िता के अनुसार आरोपी को नाम सुंदरम राजपूत बताया जा रहा है.

युवक के मैसेज के बाद युवती को लालच आया और वह प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए मथुरा-वृंदावन आ गई. जहां युवक युवती को अपने होटल के ऑफिस ले गया. पीड़िता का आरोप है कि इस बीच युवक ने उसे कॉफी पीने के लिए कहा, जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था.

कॉफी पीते ही युवती बेहोश हो गई और जब होश में आई तो खुद को आपत्तिजनक हालातों में देखकर हैरान रह गई. वहीं पीड़िता ने यह भी बताया कि इस बीच आरोपी युवक ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है, जिसको वायरल करने की धमकी दे रहा था.