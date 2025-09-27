उत्तर प्रदेश में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर विवाद से धार्मिक और राजनीतिक तनाव गहराता जा रहा है. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं ने काउंटर कैंपेन शुरू कर दिया है. शहर के प्रमुख चौराहों पर 'आई लव जय श्री राम', 'आई लव योगी आदित्यनाथ' और 'आई लव बुलडोजर' के बैनर लगाए गए हैं. ये बैनर रतापुर, त्रिपुला समेत अन्य चौराहों पर प्रमुखता से नजर आ रहे हैं.

भाजपा युवा मोर्चा के नि. मंडल अध्यक्ष विष्णु पद सिंह ने इन बैनरों को लगवाया. उन्होंने कहा, "हमने रायबरेली के कई चौराहों और अन्य कई स्थानों पर आई लव जय श्री राम, आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगवाए हैं. हमने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि भगवान जय श्री राम हिंदू आस्था के प्रतीक हैं और योगी आदित्यनाथ उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं."

"सीएम योगी गुंडों-माफियाओं पर कस रहे हैं नकेल"

भाजपा युवा मोर्चा के नि. मंडल अध्यक्ष विष्णु पद सिंह के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ गुंडे माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं. सीएम योगी प्रदेश में हर जगह किसान, नौजवान, पीड़ित, शोषित, वंचित, पीड़ित और आदिवासी सभी के समान अवसर पैदा कर रहे हैं. उनसे प्रेरित होकर हमने इन पोस्टरों को लगाया है.

मुरादाबाद में 'आई लव योगी, मोदी और महादेव' के पोस्टर

वहीं, दूसरी ओर मुरादाबाद में भी पोस्टरवार जारी है. लाजपत नगर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में कई लोग 'आई लव योगी', 'आई लव मोदी', 'आई लव महादेव' के पोस्टर हाथों में थामे हुए पहुंचे. कुछ लोगों ने तिरंगा लहराते हुए नारे लगाए. यह जुलूस 'आई लव मोहम्मद' विवाद के जवाब में निकाला गया.

बताया गया कि यहां लोग मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद नारेबाजी करते नजर आए. स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे 'हिंदुत्व की विजय' का प्रतीक बताया. मुरादाबाद में पहले भी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था की है.

कानपुर के बारावफात से हुई विवाद की शुरुआत

बता दें कि पूरा विवाद कानपुर के बारावफात जुलूस से शुरू हुआ था, जहां 'आई लव मोहम्मद' बैनर लगाने पर हंगामा मच गया. पुलिस ने बैनर हटाया तो मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया, जो बरेली, लखनऊ और अन्य शहरों तक फैल गया. अब हिंदू संगठनों ने जवाबी कार्रवाई में 'आई लव महादेव', 'आई लव राम' जैसे पोस्टर लगाए हैं.