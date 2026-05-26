बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे 4 श्रद्धालुओं की मौत, 3 गंभीर

कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे 4 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई. बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के भिखरा गांव के पास सुल्तानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सोमवार-मंगलवार की मध्यरात्रि करीब 2 बजे एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई. यहां तेज रफ्तार इनोवा कार सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मार बैठी. टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा कार के आगे का पूरा हिस्सा बुरी तरह चकनाचूर हो गया. कार में सवार सात श्रद्धालु बुरी तरह फंस गए.

हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में राहुल कुमार पुत्र संजय कुमार, निवासी मुगलसराय, जनपद चंदौली, राहुल सिंह पुत्र अजय प्रताप सिंह, निवासी गैबीपुर, जनपद गाजीपुर, सत्यम सिंह पुत्र स्व. तेज प्रताप सिंह, निवासी रामपुर रसड़ा, जनपद बलिया और सूरज मिश्रा निवासी निकसपुर, थाना सुल्तानपुर शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल तीनों व्यक्तियों की पहचान पंकज पुत्र रमेश सिंह, चुनार, मिर्जापुर), प्रशांत पुत्र अवध बिहारी, बेला, बलिया और चंदन सिंह पुत्र दशरथ सिंह, चुनार, मिर्जापुर के रूप में हुई है.

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हादसे के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ पहुंचाया, जहां से उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. हादसे की सूचना मिलते ही हैदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है.

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