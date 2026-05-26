महोबा में शासन के दावों की खुली पोल, भीषण गर्मी के बीच आघोषित बिजली कटौती से बढ़ी परेशानी

बुंदेलखंड के महोबा में सूरज की आग उगलती किरणों और 45 डिग्री के टॉर्चर के बीच बिजली की आंख-मिचौली ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है. शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद महोबा के लोग दिन और रात में अघोषित बिजली कटौती से बेहाल हैं. एक तरफ विभाग का दावा है कि शहर में करीब 23 घंटे 55 मिनट बिजली दी जा रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत इन दावों से कोसों दूर है.

स्थानीय लोगों की मानें तो मुख्यालय में बमुश्किल 20 से 21 घंटे और ग्रामीण इलाकों में मात्र 14 घंटे ही बिजली मिल पा रही है. उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि कटौती का समय पहले से बता दिया जाए, तो वे पानी और खाना पकाने जैसे जरूरी काम समय पर निपटा सकें.

यूपी के डॉ. अशोक,प्रवीण कुमार को 'पद्म श्री' मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई

बिजली कटौती की एक वजह ये भी

बिजली संकट की एक बड़ी वजह शहर में चल रहा विकास कार्य भी है. परमानंद चौक से चरखारी बाईपास सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते विद्युत पोल शिफ्टिंग और जल निगम द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है.

लो वोल्टेज ने बढ़ाई दुकानदारों की परेशानी

हालांकि, नए पोल्स पर केबल शिफ्ट करने से राहत है, लेकिन अत्यधिक तापमान के कारण ट्रांसफार्मर गर्म होना और लो-वोल्टेज की समस्या बड़ी मुसीबत बन गई है. शहर के युवाओं और दुकानदारों का कहना है कि रात के समय लो-वोल्टेज के कारण कूलर और एसी सफेद हाथी साबित हो रहे हैं.

अधिकारियों का दावा- शटडाउन की दे दी जाती है सूचना

इस बीच, जमीनी हकीकत और काम की प्रगति का जायजा लेने दक्षिणांचल विद्युत वितरण खंड के अधीक्षण अभियंता ए.के. सविता, एसडीओ ओम प्रकाश और कार्यदायी संस्था एसएमएम इन्फ्राटेक के सीनियर मैनेजर राजदेव मिश्रा मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने दावा किया कि जल निगम की पाइपलाइन शिफ्टिंग के वक्त ही शटडाउन लिया जाता है, जिसकी सूचना पहले दी जाती है.

शहरी इलाकों में 23 घंटे से ज्यादा बिजली का दावा

विभाग के मुताबिक, मुख्यालय में 23 घंटे 50 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे बिजली दी जा रही है. बहरहाल, अब देखना होगा कि विभाग के दावों और जनता की तकलीफों के बीच महोबा के लोगों को इस भीषण गर्मी से कब तक राहत मिलती है.

UP Weather: यूपी में बदलने वाोला है मौसम, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से चलेंगी हवाएं