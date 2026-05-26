ग्रेटर नोएडा में कई दिनों से लापता गोपाल का बंद मकान में मिला शव, शरीर पर चोट के निशान

ग्रेटर नोएडा के रोही गांव से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां पिछले कुछ दिनों से लापता 15 वर्षीय नाबालिग मासूम गोपाल का शव एक बंद मकान से बरामद हुआ है. शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. जेवर कोतवाली पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच तेज कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, 15 वर्षीय नाबालिग गोपाल पिछले कुछ दिनों पहले लापता हो गया था. अब उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लापता गोपाल की तलाश कर रही पुलिस को उसका शव गांव के ही एक बंद पड़े मकान में मिला है. शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे यह मामला हत्या का प्रतीत होता है. पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है.

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कमरे के अंदर लापता गोपाल का शव

एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के रोही गांव का रहने वाले 15 वर्षीय नाबालिग गोपाल अचानक लापता हो गया था. पिता ने थाने में गोपाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही एक बंद पड़े मकान के अंदर एक लाश पड़ी है. जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, तो वह शव किसी और का नहीं बल्कि लापता गोपाल का ही था.

पुलिस और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पुलिस के अनुसार, गोपाल के शरीर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं, जिससे परिजनों और पुलिस को पक्का अंदेशा है कि गोपाल की बेरहमी से हत्या की गई और पहचान छुपाने के लिए शव को इस खाली और बंद पड़े मकान में फेंक दिया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, जो आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है.

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