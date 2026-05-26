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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअब खेत खुद बताएगा कब डालनी है खाद! AI Farming से ऐसे मुनाफा कमा सकते हैं किसान

अब खेत खुद बताएगा कब डालनी है खाद! AI Farming से ऐसे मुनाफा कमा सकते हैं किसान

AI Farming की मदद से किसान सही समय पर सिंचाई, खाद और दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे फसल अच्छी होती है, खर्च कम होता है और मुनाफा बढ़ता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 26 May 2026 05:49 PM (IST)
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कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब खेत खुद बताएगा कि उसे कब पानी चाहिए, कब खाद डालनी है और कौन-सी फसल ज्यादा फायदा देगी? अब यह सपना धीरे-धीरे हकीकत बन रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) खेती को एक नए स्मार्ट दौर में ले जा रहा है. AI मिट्टी की हालत, मौसम, नमी और फसल की जरूरतों का पूरा डेटा समझकर किसानों को सही सलाह देता है. इससे खेती आसान होने के साथ-साथ ज्यादा सटीक भी हो जाती है और किसान कम मेहनत में बेहतर उत्पादन पा सकते हैं.

स्मार्ट टेक्नोलॉजी से खेतों की निगरानी आसान

अब खेतों की देखभाल सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि सेंसर, ड्रोन और मोबाइल ऐप्स से हो रही है. AI आधारित सिस्टम लगातार खेत की मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत पर नजर रखते हैं. अगर किसी पौधे में बीमारी या कीट लगने का खतरा होता है, तो सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देता है. साथ ही इससे किसान समय पर इलाज कर पाते हैं और फसल को नुकसान से भी बचाया जा सकता है. यह तकनीक खेती को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बना रही है.

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कम खर्च में ज्यादा मुनाफा देने वाली तकनीक

AI खेती में सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है. जैसे कब बुवाई करनी है, कितनी सिंचाई करनी है और कितनी खाद डालनी है. यह सब जानकारी AI पहले ही बता देता है. इससे पानी, खाद और कीटनाशक की बर्बादी कम होती है और खेती की लागत घट जाती है. साथ ही फसल की गुणवत्ता बेहतर होने से बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं और किसान की कमाई बढ़ जाती है. कुछ AI सिस्टम तो यह भी बताते हैं कि कौन-सी फसल उगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

भविष्य की खेती: स्मार्ट किसान, मजबूत भारत

आने वाले समय में AI खेती को और भी आसान और आधुनिक बना देगा. सरकार और टेक कंपनियां मिलकर ऐसे डिजिटल टूल्स बना रही हैं जो किसानों को मोबाइल पर ही पूरी जानकारी देंगे. इससे छोटे किसान भी बड़ी तकनीक का फायदा उठा पाएंगे. धीरे-धीरे खेती एक ऐसे सिस्टम में बदल रही है जहां मेहनत के साथ-साथ तकनीक और जानकारी भी बराबर काम करेगी. यही बदलाव किसानों की आमदनी को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा और खेती को एक नई पहचान देगा.

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Published at : 26 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Sustainable Farming Modern Agriculture AI Farming Artificial Intelligence In Agriculture
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