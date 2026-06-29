हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: डॉक्टर पति ने बीमार पत्नी को दवा के बहाने पिला दिया जहर, ऐसे खुला हत्या का राज

Haridwar News: डॉक्टर पति ने बीमार पत्नी को दवा के बहाने पिला दिया जहर, ऐसे खुला हत्या का राज

Haridwar Murder Case: हरिद्वार पुलिस ने चार माह पुराने महिला की मौत के मामले में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है, आरोपी ने दवाई के बहाने अपनी पत्नी को जहर पिलाया था.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 29 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

हरिद्वार जिले से एक सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर पति ने अपनी ही बीमार पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने पत्नी को दवा देने के बहाने पानी में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले का खुलासा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट आने के बाद हुआ, जिसमें जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि हुई.

पुलिस के अनुसार, बहादराबाद थाना क्षेत्र में यह घटना चार फरवरी 2026 को सामने आई थी. मरगूबपुर निवासी मोहम्मद अनीश ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी बहन को उसके पति अफजाल ने जानबूझकर जहर देकर मार डाला. शिकायत में बताया गया कि महिला लंबे समय से बीमार थी और उसका इलाज चल रहा था. इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसे दवा के नाम पर जहरीला पानी पिला दिया.

'मुझे लठ लेकर ना बैठना पड़े...', बिजली विभाग के इंजीनियर से भिड़े यूपी के मंत्री अनिल कुमार

मामला संदिग्ध होने पर पुलिस ने शुरू की थी जांच

घटना के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. शुरुआती तौर पर मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने खुद संभाली.

मृतका का बिसरा रिपोर्ट भेजा एफएसएल

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य जुटाए और पोस्टमार्टम के बाद मृतका का बिसरा सुरक्षित कर उसे जांच के लिए एफएसएल भेजा गया. कुछ समय बाद आई एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि महिला की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से हुई थी. इस रिपोर्ट ने पूरे मामले को हत्या में बदल दिया.

वैज्ञानिक साक्ष्यों और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपी पति अफजाल की भूमिका संदिग्ध से स्पष्ट हो गई. इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए. इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहा है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शनिवार को बढ़ेड़ी राजपूतान हाईवे पुल, शांतर्शाह क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी ने कबूल किया जुर्म

पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गया था. इसी परेशानी के चलते उसने पत्नी को रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला लिया और उसे जहर देकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी अफजाल (38), निवासी मिर्जापुर मुस्तफाबाद, कोतवाली बहादराबाद के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों में गिरती संवेदनाओं को उजागर कर दिया है. जहां एक पति को अपनी पत्नी का सहारा बनना चाहिए था, वहीं उसने उसकी जिंदगी छीन ली. इलाके में इस घटना के बाद दहशत और आक्रोश का माहौल है, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.

Varanasi News: भीषण गर्मी में भी नहीं कम हुई विश्वनाथ के भक्तों की आस्था, वाराणसी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

Published at : 29 Jun 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने
T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर BJP पर भड़की ममता बनर्जी की TMC, कहा - 'भगवान के नाम का...'
पंजाब
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
भगवंत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कर दिया बड़ा दावा, बोले- 'पंजाब में पहली बार सनातन...'
विश्व
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
भारत नहीं पहले चीन दौरे पर गए तारिक रहमान, बांग्लादेश के PM की स्ट्रैटजी पर क्या बोला पाकिस्तान?
क्रिकेट
T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने
T20I में पहली गेंद पर छक्का, प्रिंस यादव ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बने
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 10: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे 'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
'कॉकटेल 2' ने दूसरे संडे भी काटा बवाल, कर डाली शानदार कमाई, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में AC फटने से सोसायटी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां
नोएडा में AC फटने से सोसायटी में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं दमकल की गाड़ियां
एग्रीकल्चर
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
क्या एमपी-यूपी के किसान भी कर सकते हैं चाय की खेती? शुरुआत करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
ट्रैवल
Passport Fee Hike: टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
टूरिस्ट्स को झटका! पासपोर्ट बनवाना अब महंगा, किस रूट पर जाने के लिए कितना करना होगा खर्च?
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget