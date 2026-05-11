गोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री रोकने की मांग, हरिद्वार के संतों का भी समर्थन

उत्तर प्रदेश के गोवर्धन अधिक मास मेले में मुस्लिम दुकानदारों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर अब हरिद्वार के साधु-संत भी खुलकर सामने आ गए हैं. अरुण गिरी आचार्य महामंडलेश्वर ने इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि देशभर के धार्मिक स्थलों पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जहां प्रसाद और धार्मिक सामग्री की पवित्रता पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.

अब इस बयान के बाद धर्म नगरी में गैर हिन्दुओं के प्रवेश को लेकर नई बहस शुरू हो गयी है.इससे पहले भी घाटों पर गैर समुदायों के प्रवेश पर रोक की मांग उठी थी. हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. जबकि इस तरह की मांग अब आए दिन उठने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी ने प्रौद्योगिकी दिवस पर युवाओं के नाम लिखी पाती, तकनीकी शिक्षा सीखने पर दिया जोर

दिनेश फलवारी ने सीएम को लिखा पत्र

वहीं दिनेश फलवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर गोवर्धन मेले में मुस्लिम दुकानदारों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है. उनका आरोप है कि कुछ लोग प्रसाद और फूल-मालाओं को अशुद्ध करते हैं तथा भोजन को लेकर भी विवादित घटनाएं सामने आती रही हैं. इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है, जबकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

हरिद्वार के संत समर्थन में उतरे

दिनेश फलवारी की मांग के समर्थन में हरिद्वार का संत समाज भी साथ खड़ा हो गया है. जिसके बाद यह मुद्दा गर्माने की उम्मीद जगी है. कुंभ में भी इसी तरह की मांग की गयी है. पिछले दिनों हरिद्वार में कई जगह इस तरह के बैनर पोस्टर लगे थे, जिनमें गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर आपत्ति जताई गयी थी. स्थानीय प्रशासन और सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में गर्भवती महिला की फावड़े से हत्या, लव मैरिज से नाराज देवर ने वारदात को दिया अंजाम