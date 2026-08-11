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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सवाल करना है तो BJP से पूछो...', आकाश आनंद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार

'सवाल करना है तो BJP से पूछो...', आकाश आनंद के बयान पर कांग्रेस का पलटवार

Akash Anand Statement: बसपा नेता आकाश आनंद के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज यूथ के आइकन हैं वो युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Aug 2026 10:50 AM (IST)
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बहुजन समाजवादी पार्टी के नेशनल कॉअर्डिनेटर और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को अंकल कहकर बुलाया है. जिस पर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है और अब कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं और छात्रों लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका आइकन बन गए हैं. आकाश आनंद को पहले संविधान पढ़ना चाहिए उसके बाद ही वो कोई बात करें तो अच्छा होगा. 

कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने आकाश आनंद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि "राहुल गांधी लगातार संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बात पर इस देश की जनता ने मुहर लगाई है. आकाश आनंद युवा है, अगर उन्हें सवाल करना था तो भारतीय जनता पार्टी से करते जो लगातार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं.  

दूसरा राहुल गांधी जी लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दों को लेकर पेपर लीक हो या रोज़गार का मुद्दा हो, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी आज के समय में पूरे देश में युवाओं और छात्रों के आइकन बन रहे हैं. इस समय पूरे देश में जहां-जहां उनके कार्यक्रम हो रहे हैं युवा उन्हें सुन रहे हैं और उनके समर्थन कर रहे हैं. 

आकाश आनंद को भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए, संविधान को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा बलिदान दिया है. सरकारें भी क़ुर्बान की है लेकिन संविधान पर आँच नहीं आने दी. आप संविधान की बात करते हैं लेकिन, बीजेपी से सवाल नहीं करते सबसे बड़ी बात यहीं है. युवाओं और छात्रों को राहुल गांधी की जरूरत है और वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं और इसलिए सरकार इस पर घिरती भी नज़र आ रही है." 

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बता दें कि सोमवार को हाथरस सादाबाद में बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी जनसभा हुई थी, जिसमें मायावती के भतीजे और बसपा के कोअर्डिनेटर आकाश आनंद ने जनता को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर बुलाया, जिस पर कई तरह की प्रतिक्रयाएं देखने को मिल रही है. 

सपा ने आकाश आनंद को बताया अपरिपक्व

समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन ने आकाश आनंद के इस पर बयान को अपरिपक्व बताया और कहा कि इसी वजह से पहले मायावती ने उन्हें पद से मुक्त कर दिया था. अभी उन्हें सियासत का एबीसीडी भी नहीं आता है. क्या वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भी कर सकते हैं?  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Akash Anand UP News RAHUL GANDHI Anshu Awasthi
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