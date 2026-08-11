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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलेखपाल-पटवारी भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और UKSSSC से मांगा जवाब

लेखपाल-पटवारी भर्ती पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और UKSSSC से मांगा जवाब

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड में लेखपाल, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के सवालों पर हाईकोर्ट ने धामी सरकरा और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जवाब मांगा है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 11 Aug 2026 11:04 AM (IST)
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उत्तराखंड में लेखपाल, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) से जवाब तलब किया है. मामला उन प्रश्नों से जुड़ा है, जिनमें अभ्यर्थियों का दावा है कि एक ही सवाल के दो विकल्प सही हो सकते हैं, लेकिन आयोग ने उनमें से केवल एक उत्तर को सही माना. न्यायालय ने मामले में विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत पर भी सवाल उठाया है और सरकार व आयोग को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.

आपत्तियां खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी

मामला वर्ष 2025 में UKSSSC की ओर से जारी लेखपाल, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है. भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा आयोजित की गई. इसके बाद प्रश्नपत्र को लेकर अभ्यर्थियों ने कई सवालों पर आपत्तियां दर्ज कराईं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कुछ प्रश्न ऐसे थे, जिनमें दो विकल्प सही माने जा सकते थे, लेकिन आयोग ने उत्तर कुंजी में केवल एक विकल्प को सही माना.

परीक्षा के बाद UKSSSC ने आंसर-की वेबसाइट पर जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थीं. अभ्यर्थियों ने उन सवालों पर भी आपत्ति दर्ज कराई, जिनमें उनके मुताबिक एक से अधिक विकल्प सही थे. हालांकि आयोग ने इन आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और अपनी उत्तर कुंजी को सही माना. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में यह सवाल उठाया गया कि जब किसी एक प्रश्न के दो विकल्प तथ्यात्मक रूप से सही हो सकते हैं, तो एक को सही और दूसरे को गलत मानने का आधार क्या है.

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जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच में सुनवाई

इस मामले की सुनवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज पुरोहित की सिंगल बेंच ने की. अदालत के सामने मुख्य सवाल केवल किसी एक अभ्यर्थी के उत्तर का नहीं, बल्कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया का है. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि जिन प्रश्नों में दो उत्तर सही होने की संभावना है, उनकी विशेषज्ञों से जांच कराई जाए और यदि दोनों विकल्प सही पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों को उसका लाभ दिया जाए.

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह बात महत्वपूर्ण मानी कि प्रश्नपत्र तैयार करने से पहले ही विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए थी. खास तौर पर उन सवालों में जहां एक से ज्यादा उत्तर सही होने की संभावना हो सकती है, वहां विशेषज्ञों की जांच परीक्षा की निष्पक्षता के लिए जरूरी है. अदालत ने राज्य सरकार और UKSSSC को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

याचिका के बाद ही साफ होगी भर्ती प्रक्रिया की तस्वीर

अदालत ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब सरकार और UKSSSC के जवाब का इंतजार रहेगा. इन जवाबों के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि विवादित प्रश्नों को लेकर आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया सही थी या फिर विशेषज्ञों से दोबारा मूल्यांकन की जरूरत पड़ेगी. यानी फिलहाल भर्ती की आगे की प्रक्रिया इस याचिका पर आने वाले निर्णय से प्रभावित हो सकती है.

एक-एक अंक भी मेरिट पर डालता है बड़ा असर

याचिकाकर्ताओं में टिहरी निवासी समधी/समृद्धि सिंह समेत कई अभ्यर्थी शामिल बताए गए हैं. उनका तर्क है कि प्रतियोगी परीक्षा में एक-एक अंक भी अंतिम चयन में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है. ऐसे में यदि किसी प्रश्न के दो विकल्प सही हैं और आयोग केवल एक विकल्प को सही मानता है, तो उसका सीधा असर अभ्यर्थियों की मेरिट पर पड़ सकता है. यही वजह है कि विवाद अब सिर्फ उत्तर कुंजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रश्न तैयार करने की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर रहा है.

अब नजर सरकार और UKSSSC के जवाब पर है. चार सप्ताह में दाखिल होने वाले जवाब से यह तय करने में मदद मिलेगी कि विवादित प्रश्नों को लेकर आयोग का निर्णय नियमों और विशेषज्ञ राय के अनुरूप था या अभ्यर्थियों की आपत्तियों में वास्तव में दम है.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 11 Aug 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
High Court Uttarakhand Government UTTARAKHAND NEWS
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