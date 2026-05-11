सहारनपुर में गर्भवती महिला की फावड़े से हत्या, लव मैरिज से नाराज देवर ने वारदात को दिया अंजाम

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नानौता थाना क्षेत्र में लव मैरिज से नाराज देवर ने अपनी गर्भवती भाभी की फावड़े से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने काफी देर तक किसी को घर में घुसने नहीं दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी देवर को काबू किया और मृतका के शव को कब्जे में लिया.

मृतका के शरीर पर कई गहरे घाव थे, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गयी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतका के पिता ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, सना नाज की करीब छह माह पूर्व सलमान से लव मैरिज हुई थी. उसके परिजन भी उसी मोहल्ले में नजदीक रहते हैं. लेकिन सलमान का भाई आमिर इस शादी से खुश नहीं था. इसलिए उससे रंजिश रखता था. रविवार को उसने मौका देखकर फावड़े से सना नाज पर ताबड़तोड़ कई हमले किए. उसने किसी को पास नहीं आने दिया. यही नहीं मारकर दो घंटे शव के पास ही बैठा रहा था.

पति सलमान ने पुलिस को दी सूचना

मोहल्ला चामंजलि कोट में रहने वाले सलमान ने थाने में सूचना दी कि उसके भाई आमिर ने उसकी पत्नी सना नाज की फावड़े से हत्या कर दी है और फावड़ा लिये घर में खड़ा किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहा. जिस पर सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर लिया. मौके पर सना नाज की मौत हो चुकी थी. उसके शरीर, गर्दन और पेट पर फावड़े के घात लगे प्रतीत हो रहे हैं. पुलिस द्वारा शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने शुरू की जांच

मृतका के पिता मोहम्मद आशिक की तहरीर पर हत्या का अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. शुरूआती जानकारी में मामला घरेलू विवाद का बताया जा रहा है.

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