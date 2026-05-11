सीएम योगी ने प्रौद्योगिकी दिवस पर युवाओं के नाम लिखी पाती, तकनीकी शिक्षा सीखने पर दिया जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर यानी 11 मई को युवाओं के नाम पाती लिखी है, जिसमें उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है. सीएम योगी ने कहा कि तकनीक केवल विकास का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार है. प्रदेश की सरकार भी इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है.

मुख्यमंत्री ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है. ये तारीख़ यूं ही नहीं चुनी गई हैं. साल 1998 में इसी दिन पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने तीन सफल परमाणु परीक्षण कर विश्व को अफनी वैज्ञानिक प्रतिभा, तकनीकी आत्म विश्वास और राष्ट्रीय सामर्थ्य का बोध कराया. इसी दिन स्वदेशी विमान 'हंस-3' ने उड़ान भरी और स्वदेशी त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण भी हुआ.

युवाओं को दिया तकनीक का मूलमंत्र

सीएम योगी ने कहा प्रदेश सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है. आज तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर खेत खलिहान तक पहुँच गई है. इससे जनजीवन सुगम हुआ है. डीबीटी के माध्यम से पैसे हस्तांतरित हो रहे हैं. आज ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा इस तकनीक का प्रतिफल है. उत्तर प्रदेश के सपूत शुभांशु शुक्ला ने गत वर्ष सफल अंतरिक्ष की उड़ान से 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा किया तो ये तकनीक का ही चमत्कार है. इससे हें प्रेरणा लेनी चाहिए.

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सशक्त युवा प्रदेश की समृद्धि का आधार हैं. इसी के दृष्टिगत रोबोटिक्स और एआई मिशन शुरू किया गया. डेटा क्लस्टर की कार्रवाई गतिमान हैं. सरकार 'टेक युवा समर्थ युवा' योजना के माद्यम से युवाओं को आधुनिकता प्रशिक्षण सुनिश्चित कर रही है. इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड के मूलमंत्र के साथ हमारी सरकार ड्रोन, क्वांटम, ग्रीन हाइड्रोजन एवं मेड़-टेक के क्षेत्र में प्रगति करते हुए यूपी को देश का डीप टेक कैपिटल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

तकनीक आधारित विकास की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश आज आईटी पार्क, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है. यहां ब्रह्मोस मिसाइल तक बन रही है. मेरे युवा साथियों, कुछ बातें मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहता हूं. तकनीक समय की तरह है. तकनीक के साथ नहीं चलना, समय से पिछड़ जाना है. तकनीक के साथ चलने का अर्थ सुदृढ़ वर्तमान एवं स्वर्णि भविष्य की दिशा में अग्रसर होना है.

नवीनतम सीखें नवाचार अपनाएं एवं आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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