हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहरिद्वार में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत पर बवाल, कांग्रेसियों ने स्थानीय MLA पर लगाए गंभीर आरोप

हरिद्वार में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत पर बवाल, कांग्रेसियों ने स्थानीय MLA पर लगाए गंभीर आरोप

Uttarakhand News: हरिद्वार में नशे के ओवरडोज की वजह से शहर का सियासी का पारा चढ़ गया है. कांग्रेसियों ने नशे के कारोबार में राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Jan 2026 05:21 PM (IST)
धर्मनगरी हरिद्वार से एक सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां धर्मनगर क्षेत्र में नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया है. इस मौत के बाद न सिर्फ इलाके में आक्रोश है, बल्कि नशे को लेकर सियासी संग्राम भी तेज हो गया है.

वहीं, शख्स की मौत के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में फल-फूल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक पर सीधा हमला बोला है. आरोप है कि क्षेत्र में शराब ही नहीं, बल्कि नशीले इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, और इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण हासिल है.

विधायक आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी

युवक की मौत के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा विधायक मदन कौशिक के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि नशे के जरिये युवाओं को खत्म करने की साजिश है. 

कांग्रेसियों ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब दूसरे देशों में नशे की मामूली मात्रा पर कड़ी सजा दी जाती है, तो हरिद्वार में नशे का कारोबार बेखौफ कैसे चल रहा है. वहीं पुलिस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है. फिलहाल युवक की मौत के मामले को लेकर पुलिस ने जांच की बात कही है.

26 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार

आपको बता दें कि इससे पूर्व भी नशे की वजह से आपराधिक घटनाएं हरिद्वार से सामने आ चुकी हैं. उधर, हरिद्वार पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, बहादराबाद पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने 26 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Published at : 10 Jan 2026 05:21 PM (IST)
Haridwar Police Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
