अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में

उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय स्थिति विकट हो गयी, जब शनिवार को जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर काले झण्डे दिखाने को लेकर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुलसी चौक पर गिरफ्तार किया गया. कार्यकर्ता गृहमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे, उससे पहले ही पुलिस से उनकी झड़प हो गयी.

यहां बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं. यहां सरकार के चार साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उत्तराखंड के विकास पर भी चर्चा कर लोगों को संबोधित करेंगे. कांग्रेस ने कई मुद्दों पर अपना ऐतराज जताया है.

विदेश नीति पर उठाए सवाल

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि अमित शाह देवभूमि हरिद्वार की जनता को बताएं कि हमारे देश की संप्रभुता पर अमेरिका द्वारा हमला किया जा रहा है सरकार क्यों चुप हैं, आखिर कब तक देश को अमेरिका चलाने का काम करेगा?, अंकिता भण्डारी हत्याकांड के वीआईपी की गिरफ्तारी कब होगी?, हरिद्वार धर्मनगरी में उन्हीं के नेताओं के संरक्षण में अवैध नशे की तस्करी चल रही हैं जिससे हरिद्वार के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है.

संतों के अपमान का भी मुद्दा उठाया

कांग्रेस ने देश में संतों के अपमान का भी मुद्दा उठाया, कार्यकर्ताओं ने पूछा, “अमित शाह हरिद्वार की जनता को यह बताने का काम करें कि उनकी सरकार में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान क्यों किया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा और महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव ने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह की रैली में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया. प्राइवेट कर्मचारियों को प्रताड़ित कर जबरन रैली में लाया गया है, जबकि आमजन ने रैली से दूरी बनायी है.

सरकारी कर्मियों को जबरन कार्यक्रम स्थल लाया गया

पार्षद हिमांशु गुप्ता और पार्षद सोहित सेठी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी,आशा कार्यकत्रियों को भीड़ एकत्रित करने में लगाया गया है, जिससे साफ है उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी. इसके अलावा यूथ कांग्रेस नेता उत्कर्ष वालिया और पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नितिन तेश्वर ने कहा कि अमित शाह देवभूमि हरिद्वार में आने पर अपने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की संपत्ति की जांच कराने का काम करें जिससे साफ होगा कि उनके द्वारा कितनी संपत्ति इन 24 वर्षों में जोड़ी हैं.

वहीं एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष याज्ञिक वर्मा और वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा कि हरिद्वार पहुंचे गृहमंत्री को यह बताना होगा कि देश का प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज क्यों है?

विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस जिला महासचिव शुभम जोशी,आशु श्रीवास्तव,अरूण चौहान, सतेंद्र वर्मा,सत्यम शर्मा, वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, सोनू शर्मा आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे.