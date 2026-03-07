हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में

अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में

Haridwar News In Hindi: कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर काले झण्डे दिखाने को लेकर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुलसी चौक पर गिरफ्तार किया गया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 07 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के हरिद्वार में उस समय स्थिति विकट हो गयी, जब शनिवार को जिला महानगर कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर काले झण्डे दिखाने को लेकर जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुलसी चौक पर गिरफ्तार किया गया. कार्यकर्ता गृहमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे, उससे पहले ही पुलिस से उनकी झड़प हो गयी.

यहां बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं. यहां सरकार के चार साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उत्तराखंड के विकास पर भी चर्चा कर लोगों को संबोधित करेंगे. कांग्रेस ने कई मुद्दों पर अपना ऐतराज जताया है.

विदेश नीति पर उठाए सवाल

विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमन गर्ग और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि अमित शाह देवभूमि हरिद्वार की जनता को बताएं कि हमारे देश की संप्रभुता पर अमेरिका द्वारा हमला किया जा रहा है सरकार क्यों चुप हैं, आखिर कब तक देश को अमेरिका चलाने का काम करेगा?, अंकिता भण्डारी हत्याकांड के वीआईपी की गिरफ्तारी कब होगी?, हरिद्वार धर्मनगरी में उन्हीं के नेताओं के संरक्षण में अवैध नशे की तस्करी चल रही हैं जिससे हरिद्वार के युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है.

संतों के अपमान का भी मुद्दा उठाया

कांग्रेस ने देश में संतों के अपमान का भी मुद्दा उठाया, कार्यकर्ताओं ने पूछा, “अमित शाह हरिद्वार की जनता को यह बताने का काम करें कि उनकी सरकार में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अपमान क्यों किया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा और महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव ने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह की रैली में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया. प्राइवेट कर्मचारियों को प्रताड़ित कर जबरन रैली में लाया गया है, जबकि आमजन ने रैली से दूरी बनायी है.

सरकारी कर्मियों को जबरन कार्यक्रम स्थल लाया गया

पार्षद हिमांशु गुप्ता और पार्षद सोहित सेठी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह की रैली को सफल बनाने के लिए आंगनबाड़ी,आशा कार्यकत्रियों को भीड़ एकत्रित करने में लगाया गया है, जिससे साफ है उत्तराखंड की जनता भाजपा सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकने का काम करेगी. इसके अलावा यूथ कांग्रेस नेता उत्कर्ष वालिया और पूर्व अध्यक्ष यूथ कांग्रेस नितिन तेश्वर ने कहा कि अमित शाह देवभूमि हरिद्वार में आने पर अपने हरिद्वार विधायक मदन कौशिक की संपत्ति की जांच कराने का काम करें जिससे साफ होगा कि उनके द्वारा कितनी संपत्ति इन 24 वर्षों में जोड़ी हैं.

वहीं एनएसयूआई महानगर अध्यक्ष याज्ञिक वर्मा और वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने कहा कि हरिद्वार पहुंचे गृहमंत्री को यह बताना होगा कि देश का प्रधानमंत्री कम्प्रोमाइज क्यों है?

विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से यूथ कांग्रेस जिला महासचिव शुभम जोशी,आशु श्रीवास्तव,अरूण चौहान, सतेंद्र वर्मा,सत्यम शर्मा, वरिष्ठ नेता सीपी सिंह, सोनू शर्मा आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे.

और पढ़ें

About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
Read
Published at : 07 Mar 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Congress Protest Haridwar News UTTARAKHAND NEWS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
अमित शाह के हरिद्वार दौरे से पहले बवाल, काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Gorakhpur News: T-20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच का चढ़ने लगा खुमार, विहिम ने टीम इंडिया की जीत के लिए किया हवन-पूजन
T-20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच का चढ़ने लगा खुमार, विहिम ने टीम इंडिया की जीत के लिए किया हवन-पूजन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में रसोई गैस महंगी, घरेलू सिलिंडर 68 रुपये बढ़कर 940 का; कमर्शियल गैस के भी बढ़े दाम
देहरादून में रसोई गैस महंगी, घरेलू सिलिंडर 68 रुपये बढ़कर 940 का; कमर्शियल गैस के भी बढ़े दाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सावधान! बैंक अधिकारी बन ठगों ने देहरादून के व्यक्ति से लूटे 4.29 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस
सावधान! बैंक अधिकारी बन ठगों ने देहरादून के व्यक्ति से लूटे 4.29 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 Trailer : Ranveer Singh और Sanjay Dutt का जबरदस्त धमाका
Iran Israel War: ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को कर देंगे बर्बाद- बेसेंट | Trump | Netanyahu | Tehran
Bollywood news: धुरंधर की एंट्री, एक शक्तिशाली किरदार की वापसी जो पूरी बाजी पलटने का दम रखता है (07-03-2026)
Jagadhatri: 😮Shivay की खुशियों को लगी नजर! पिता का आशीर्वाद मिला पर Gunjan की जान पर बनी #sbs
Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
कितना खतरनाक है B-1 लांसर बॉम्बर, जिसे अमेरिका ने ब्रिटिश एयरबेस पर उतारा, इसे रोक पाना ईरान के लिए कितना मुश्किल?
राजस्थान
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
रवींद्र सिंह भाटी की मुस्लिम वोटर्स को चुनौती, बोले- 'वोट नहीं दिया', राजस्थान में सियासी बवाल
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी! बालेन शाह से चुनाव हारे केपी शर्मा ओली, PM मोदी ने दी बधाई
Live: नेपाल में लेफ्ट पार्टियों की छुट्टी! बालेन शाह से चुनाव हारे केपी ओली, PM मोदी ने दी बधाई
साउथ सिनेमा
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
थलपति विजय और तृषा कृष्णन की फोटोज वायरल होने के बाद पत्नी संगीता का बड़ा फैसला, कोर्ट से की खास मांग
क्रिकेट
क्या फाइनल में भी बनेंगे 250? भारत या न्यूजीलैंड किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अहमदाबाद की पिच, जान लीजिए सबकुछ
क्या फाइनल में भी बनेंगे 250? भारत या न्यूजीलैंड किसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगी अहमदाबाद की पिच
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रैवल
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
मात्र 10 हजार रुपये में घूम सकते है भारत में इतनी जगह, बना लीजिए लिस्ट
यूटिलिटी
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
गर्मी शुरू होते ही फ्रिज में कर लीजिए ये सेटिंग, बढ़ जाएगी कूलिंग
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Embed widget