सावधान! बैंक अधिकारी बन ठगों ने देहरादून के व्यक्ति से लूटे 4.29 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस

सावधान! बैंक अधिकारी बन ठगों ने देहरादून के व्यक्ति से लूटे 4.29 लाख रुपये, जांच में जुटी पुलिस

Dehradun News: देहरादून के रानीपोखरी में एक व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हुआ. अज्ञात ठगों ने बैंक प्रतिनिधि बनकर फोन पर संवेदनशील जानकारी ली और दो बैंक खातों से करीब 4.29 लाख रुपये उड़ा लिए.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

साइबर ठगों ने एक बार फिर देहरादून जिले में अपनी काली करतूत को अंजाम दिया है. रानीपोखरी इलाके के लिस्ट्राबाद निवासी दिगम्बर सिंह पुत्र रोशन सिंह के साथ जनवरी में  ऐसी घटना घटी जिसने उनकी सालों की मेहनत की कमाई पर पानी फेर दिया.

अज्ञात ठगों ने फोन के जरिए उनसे बैंक संबंधी जानकारी हासिल की और देखते ही देखते उनके दो बैंक खातों से करीब चार लाख उनतीस हजार रुपये निकाल लिए. पीड़ित ने लगभग दो महीने बाद यानी 6 मार्च 2026 को रानीपोखरी थाने में लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे फंसाया जाल में?

दिगम्बर सिंह ने अपनी तहरीर में बताया कि 7 और 8 जनवरी 2026 को उनके मोबाइल पर कई अलग-अलग नंबरों से फोन आए. ठगों ने खुद को बैंक का प्रतिनिधि बताते हुए बड़ी चालाकी से बातों में उलझाया और उनसे बैंक खाते की संवेदनशील जानकारी ले ली. दिगम्बर सिंह को शक नहीं हुआ और उन्होंने भरोसे में आकर जानकारी दे दी.

दो खातों से उड़ाई रकम

ठगों ने दिगम्बर सिंह के दो बैंक खातों को निशाना बनाया. एक खाते से लगभग चार लाख पच्चीस हजार रुपये और दूसरे से करीब चार हजार रुपये निकाल लिए गए. इस तरह कुल मिलाकर उनके खाते से लगभग चार लाख उनतीस हजार रुपये की ठगी हुई. जब दिगम्बर सिंह को ट्रांजेक्शन की जानकारी हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी — खाते लगभग खाली हो चुके थे.

दो महीने बाद थाने पहुंचे पीड़ित

घटना जनवरी में हुई थी लेकिन पीड़ित ने तहरीर 12 जनवरी 2026 को लिखी और वह थाने तक 6 मार्च 2026 को पहुंची. थाना रानीपोखरी पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(2) के तहत प्राथमिकी संख्या 0020 दर्ज की है. मामले की जांच उपनिरीक्षक विक्रम सिंह नेगी को सौंपी गई है. एफआईआर में आरोपी की पहचान अज्ञात बताई गई है.

सावधानी ही बचाव है

यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि साइबर ठग किस तरह आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. पुलिस बार-बार अपील करती  है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड या खाते की जानकारी नहीं मांगता. किसी अनजान नंबर से आए फोन पर इस तरह की जानकारी देना खतरनाक हो सकता है. साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं.

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Published at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Dehradun News Utrakhnd News
पर्सनल कार्नर

Embed widget