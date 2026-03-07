T-20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच का चढ़ने लगा खुमार, विहिम ने टीम इंडिया की जीत के लिए किया हवन-पूजन

T-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल मैच 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है. अहमदाबाद में होने वाले इस मैच में भारत की जीत के लिए पूरा देश अपने-अपने तरीके से कामना कर रहा है. गोरखपुर में भी टीम इंडिया की जीत के लिए विहिम (विश्व हिंदू महासंघ) ने मां काली के दरबार में मां काली मंदिर पर यज्ञ-हवन और हनुमान चालीसा का पाठकर जीत की कामना की है.

गोरखपुर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर शनिवार 7 मार्च को जुटे विहिम (विश्व हिंदू महासंघ) के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यज्ञ और हवन कर टीम इंडिया की जीत की कामना की. सभी ने मंत्रोच्चार किया और हाथों में टीम इंडिया के खिलाड़ियों का पोस्टर लेकर टीम इंडिया जीतेगी का नारा लगाकर उनका उत्साह वर्धन भी किया. भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मैच के पहले विश्व हिंदू परिषद ने मां काली को मनाने की कोशिश भी की है.

माता काली के दरबार में जब भी यज्ञ-हवन किया, भारत जीती है

विहिप के प्रांत संयोजक राधाकांत वर्मा ने बताया कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की जीत के लिए माता काली के दरबार में यज्ञ-हवन व हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि माता काली उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी. माता काली के दरबार में जितनी बार भी उन्होंने यज्ञ-हवन और हनुमान चालीसा का पाठ किया है, भारत की जीत हुई है. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ ही संजू सैमसन भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है और फील्डिंग भी काफी मजबूत है, ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत पूरे दमखम के साथ फाइनल मैच में उतरेगा और जीत हासिल करेगा.

टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी चल रहे दमदार फॉर्म में

विहिप के पदाधिकारी विश्वनाथ वर्मा, शिव वर्मा और सुनील गुप्ता ने कहा कि टीम इंडिया के अंदर युवा खिलाड़ियों में काफी जोश है. पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच भी भारत ने जीत दर्ज की है. उन्हें पूरा विश्वास है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत ट्रॉफी जीतकर देश को एक बार फिर गर्व से भर देगी. टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं बैटिंग से लेकर फील्डिंग तक दमदार है. इसके बावजूद उन लोगों ने यहां पर यज्ञ-हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कर मां काली के दरबार में भारत के जीत की कामना की है. उन्हें पूरा विश्वास है की टीम इंडिया फाइनल में जीत दर्ज कर वर्ल्ड कप भारत को फिर दिलाएगी.