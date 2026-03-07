हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
देहरादून में रसोई गैस महंगी, घरेलू सिलिंडर 68 रुपये बढ़कर 940 का; कमर्शियल गैस के भी बढ़े दाम

देहरादून में रसोई गैस महंगी, घरेलू सिलिंडर 68 रुपये बढ़कर 940 का; कमर्शियल गैस के भी बढ़े दाम

LPG Price Hike: देशभर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं देहरादून में यह बढ़ोतरी 68 रुपये दर्ज की गई है. ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.

By : दानिश खान | Updated at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है. तेल कंपनियों की ओर से घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की कीमत में वृद्धि के बाद इसका असर दून में भी देखने को मिला है. नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों की जेब पर असर पड़ेगा.

जानकारी के अनुसार देशभर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमत में करीब 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. वहीं देहरादून में यह बढ़ोतरी 68 रुपये दर्ज की गई है. पहले राजधानी में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलिंडर 872 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 940 रुपये हो गई है.

कमर्शियल गैस पर भी बढ़े दाम

घरेलू सिलिंडर के साथ-साथ कमर्शियल गैस सिलिंडर के दामों में भी बढ़ोतरी की गई है. देहरादून में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में लगभग 150 रुपये का इजाफा हुआ है. पहले 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलिंडर 1850 रुपये में उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर करीब 2000 रुपये हो गई है. इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की लागत बढ़ने की संभावना है.

अधिकारियों ने अफवाहों पर न ध्यान देने की अपील की

जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल ने बताया कि रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी तेल कंपनियों के स्तर पर की गई है. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी भी तरह की घबराहट या अफवाहों से बचने की अपील की है. उन्होंने कहा कि देहरादून जिले में गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है. पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध या तनाव का जिले में ईंधन आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है.

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को किसी तकनीकी कारण से कमर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी, लेकिन शनिवार तक स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है और सभी एजेंसियों के माध्यम से नियमित आपूर्ति जारी है.

गैस की कीमतों में इस बढ़ोतरी से आम परिवारों के मासिक बजट पर असर पड़ने की संभावना है, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है.

Published at : 07 Mar 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS LPG PRICE HIKE
और पढ़ें
