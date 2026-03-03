हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
In Pics: मथुरा में होलिका दहन पर जीवंत हुई भक्त प्रह्लाद की कथा, धधकती आग के बीच से निकला युवक

In Pics: मथुरा में होलिका दहन पर जीवंत हुई भक्त प्रह्लाद की कथा, धधकती आग के बीच से निकला युवक

Holika Dahan 2026: मथुरा में होलिका दहन पर अद्भुत नजारा देखने को मिला जहां सदियों पुरानी भक्त प्रह्लाद की कथा को जीवंत किया गया. जिसमें संजू पंडा भक्त प्रह्लाद बनकर होलिका की धधकती अग्नि में कूद गए.

By : अनिल सारस्वत  | Updated at : 03 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Holika Dahan 2026: मथुरा में होलिका दहन पर अद्भुत नजारा देखने को मिला जहां सदियों पुरानी भक्त प्रह्लाद की कथा को जीवंत किया गया. जिसमें संजू पंडा भक्त प्रह्लाद बनकर होलिका की धधकती अग्नि में कूद गए.

मथुरा में होलिका दहन का अद्भुत नजारा

1/9
मथुरा में कोसीकलां के गांव फालैन में सदियों पुरानी परंपरा कथा को जीवंत किया गया. यहां पर जलती हुई होली की बीस फुट ऊंची लपटों के बीच से संजू पांडा ने नंगे पैर दौड़ लगा दी.
मथुरा में कोसीकलां के गांव फालैन में सदियों पुरानी परंपरा कथा को जीवंत किया गया. यहां पर जलती हुई होली की बीस फुट ऊंची लपटों के बीच से संजू पांडा ने नंगे पैर दौड़ लगा दी.
2/9
होलिका दहन की रात जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं, वैसे ही लोगों की धड़कनें भी तेज हो गईं. चारों तरफ जयकारों की गूंज में इस परंपरा को निभाया गया.
होलिका दहन की रात जैसे ही आग की लपटें आसमान छूने लगीं, वैसे ही लोगों की धड़कनें भी तेज हो गईं. चारों तरफ जयकारों की गूंज में इस परंपरा को निभाया गया.
Published at : 03 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Mathura News UP NEWS Mathura Holi 2026

