In Pics: मथुरा में होलिका दहन पर जीवंत हुई भक्त प्रह्लाद की कथा, धधकती आग के बीच से निकला युवक
Holika Dahan 2026: मथुरा में होलिका दहन पर अद्भुत नजारा देखने को मिला जहां सदियों पुरानी भक्त प्रह्लाद की कथा को जीवंत किया गया. जिसमें संजू पंडा भक्त प्रह्लाद बनकर होलिका की धधकती अग्नि में कूद गए.
मथुरा में होलिका दहन का अद्भुत नजारा
Published at : 03 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :Mathura News UP NEWS Mathura Holi 2026
यूपी: बजट सत्र के पहले दिन विधान भवन के बाहर सपा का प्रदर्शन, इन मुद्दों पर किया विरोध
उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें
गाजियाबाद में सगी बहनों के कमरे से सामने आई इन 3 तस्वीरों ने बढ़ाया सस्पेंस, उलझा केस?
Magh Mela 2026 में बाबा बने आकर्षण का केंद्र, महंगी गाड़ियों का काफिला लाए हैं साथ, डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं चर्चा, Pics
मकर संक्रांति से पहले प्रयागराज में 50 लाख ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, 1 करोड़ तक पहुंच सकती है संख्या
कड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें
बर्फबारी ने बढ़ाई केदार वैली की भव्यता, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदी की तरह चमक रहा धाम
