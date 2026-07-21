INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलअर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम

अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम

Cristiano Ronaldo Like Post FIFA Corruption: क्रिस्टीयानो रोनाल्डो ने एक ऐसा पोस्ट लाइक करके बवाल मचा दिया है, जिसमें फीफा पर लियोनेल मेसी की टीम अर्जेंटीना का पक्ष लेने का आरोप लगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिस्टीयानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की राइवलरी से भला कौन वाकिफ नहीं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 समाप्त हो चुका है, जिसके फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया. अब रोनाल्डो द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करने भर से फुटबॉल जगत में बवाल मच गया है. दरअसल रोनाल्डो के वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया गया, जिसमें FIFA पर आरोप लगाए गए कि पक्षपात करते हुए अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया.

वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान ऐसे कई दावे सामने आते रहे कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो किसी भी तरह लियोनेल मेसी की मदद करके अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाना चाहते थे. लोगों ने भड़ास निकालने के लिए यह तक कहा कि अर्जेंटीना जिस तरह का खेल रही थी, उसे ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाना था, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची. इसके लिए फीफा प्रेसिडेंट पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए.

वहीं रेफरी द्वारा लिए गए फैसलों और VAR रिव्यू सिस्टम को भी सवालों के घेरे में लिया गया. जिस पोस्ट को रोनाल्डो ने लाइक किया, उसमें एक स्पेनिश पत्रकार वही दलीलें रख रहा था, जिनमें रेफरी द्वारा पक्षपात और कैसे अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाने के लिए खूब जतन किए गए. हालांकि क्रिस्टीयानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

यह भी पढ़ें: इंडियन एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप पर जैकब बैथेल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमारी मुलाकात IPL...

वर्ल्ड कप की बात करें तो रोनाल्डो की टीम काफी पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 के मैच में स्पेन से 1-0 से हार गई थी. इसी स्पेन ने आगे चलकर फाइनल में अर्जेंटीना को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और 1-0 से जीत दर्ज करते हुए विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया. स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है.

यह भी पढ़ें:

IPL में पैसों के हेर-फेर का मामला, 16 साल बाद ललित मोदी मामले में सामने आए अपडेट से सब हैरान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 21 Jul 2026 10:37 PM (IST)
Tags :
FIFA Lionel Messi Cristiano Ronaldo FIFA World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल
फ़ुटबॉल
अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
अर्जेंटीना की FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में हार से टूटे लियोनेल मेसी, कहा- 'दर्द बहुत गहरा है, और इस घाव को भरने में...'
फ़ुटबॉल
'आपके आंसू हमारे आंसू', मैदान पर भावुक हुए मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का खास पोस्ट
'आपके आंसू हमारे आंसू', मैदान पर भावुक हुए मेसी के लिए अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन का खास पोस्ट
फ़ुटबॉल
वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोमांटिक हुई लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड, ग्राउंड पर किया KISS; वीडियो वायरल
वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोमांटिक हुई लामिन यामाल की गर्लफ्रेंड, ग्राउंड पर किया KISS; वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
दिल्ली NCR
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
इंडिया
Explained: PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेस का 'सरप्राइज प्रोटेस्ट'! क्या राहुल गांधी का धरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएगा?
क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय? PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन से कितना असर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा इंटरनेशनल डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है खतरनाक बॉलिंग
जिम्बाब्वे सीरीज में गुजरात टाइटंस का धाकड़ गेंदबाज करेगा डेब्यू, 154 की रफ्तार से करता है बॉलिंग
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
एग्रीकल्चर
दलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी
दलहन की खेती से बढ़ेगी कमाई, उन्नत बीजों पर सरकार दे रही 50% सब्सिडी
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget