अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल

क्रिस्टीयानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की राइवलरी से भला कौन वाकिफ नहीं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 समाप्त हो चुका है, जिसके फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया. अब रोनाल्डो द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट लाइक करने भर से फुटबॉल जगत में बवाल मच गया है. दरअसल रोनाल्डो के वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया गया, जिसमें FIFA पर आरोप लगाए गए कि पक्षपात करते हुए अर्जेंटीना को फाइनल तक पहुंचा दिया.

वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान ऐसे कई दावे सामने आते रहे कि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फांटिनो किसी भी तरह लियोनेल मेसी की मदद करके अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाना चाहते थे. लोगों ने भड़ास निकालने के लिए यह तक कहा कि अर्जेंटीना जिस तरह का खेल रही थी, उसे ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाना था, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची. इसके लिए फीफा प्रेसिडेंट पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए.

🚨📲 Cristiano Ronaldo likes an Instagram post from a journalist accusing Argentina and Messi of corruption 🤣 pic.twitter.com/IbWXuJGwcH — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 20, 2026

वहीं रेफरी द्वारा लिए गए फैसलों और VAR रिव्यू सिस्टम को भी सवालों के घेरे में लिया गया. जिस पोस्ट को रोनाल्डो ने लाइक किया, उसमें एक स्पेनिश पत्रकार वही दलीलें रख रहा था, जिनमें रेफरी द्वारा पक्षपात और कैसे अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचाने के लिए खूब जतन किए गए. हालांकि क्रिस्टीयानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करने की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

यह भी पढ़ें: इंडियन एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप पर जैकब बैथेल ने तोड़ी चुप्पी, बोले- हमारी मुलाकात IPL...

वर्ल्ड कप की बात करें तो रोनाल्डो की टीम काफी पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी. पुर्तगाल राउंड ऑफ 16 के मैच में स्पेन से 1-0 से हार गई थी. इसी स्पेन ने आगे चलकर फाइनल में अर्जेंटीना को अपने सामने टिकने ही नहीं दिया और 1-0 से जीत दर्ज करते हुए विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया. स्पेन 2010 के बाद दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है.

यह भी पढ़ें:

IPL में पैसों के हेर-फेर का मामला, 16 साल बाद ललित मोदी मामले में सामने आए अपडेट से सब हैरान