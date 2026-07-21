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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMuzaffarnagar News: मंत्री कपिल देव की एक ठोकर से उखड़ गई नई सड़क, अधिकारी तलब

Muzaffarnagar News: मंत्री कपिल देव की एक ठोकर से उखड़ गई नई सड़क, अधिकारी तलब

Muzaffarnagar News In Hindi: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की पोल उस वक्त खुल गई, जब यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल की एक हल्की ठोकर से सड़क का पेचवर्क उखड़ गया.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 21 Jul 2026 11:06 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों और नगर पालिका के कार्यों की गुणवत्ता पर उस समय गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब खुद सूबे के मंत्री ने सड़क निर्माण की पोल खोल दी. शहर में कांवड़ मार्ग के निरीक्षण के दौरान यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नवनिर्मित सड़क पर पैर से हल्की ठोकर मारी, तो पेचवर्क भरभरा कर उखड़ गया. यह देखकर मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों की जमकर क्लास लगा दी.

यह पूरा मामला शहर के शिव चौक से हनुमान चौक तक जाने वाले प्रमुख कांवड़ मार्ग का है. आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर पालिका द्वारा इस सड़क की मरम्मत और पेचवर्क कराया गया था. मंगलवार (21 जुलाई) को मंत्री कपिल देव अग्रवाल तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे. इसी दौरान सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए उन्होंने अपने जूते से पेचवर्क को ठोकर मारी. पेचवर्क इतनी खराब गुणवत्ता का था कि वह एक ही ठोकर में आसानी से बाहर आ गया, जिससे निर्माण कार्य में बरती गई भारी अनियमितता उजागर हो गई.

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अधिकारियों को मौके पर तलब कर लगाई फटकार

सड़क की यह दुर्दशा देखकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल भड़क गए. उन्होंने तुरंत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO), अभियंताओं और संबंधित ठेकेदारों को मौके पर तलब किया. मंत्री ने सख्त लहजे में निर्देश दिए कि सरकारी धन का सही उपयोग होना चाहिए और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

मंत्री ने कहा कि भगत सिंह रोड शहर की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से एक है. कांवड़ यात्रा के दौरान इसी मार्ग से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं. ऐसे में निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता का होना ही चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने फायर हाइड्रेंट समेत अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया.

नगर पालिका अध्यक्ष ने बारिश को बताया वजह

सड़क का पेचवर्क उखड़ने और फजीहत होने के बाद मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप ने सफाई दी है. उन्होंने सड़क उखड़ने का मुख्य कारण लगातार हो रही भारी बारिश को बताया है. उनका कहना है कि लगातार पानी गिरने के कारण सड़क के ऊपर की एक परत प्रभावित हुई है. मौसम साफ होते ही ठेकेदार से इस सड़क को दोबारा दुरुस्त करा दिया जाएगा.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 11:05 PM (IST)
Tags :
Kapil Dev Agarwal UP NEWS Muzaffarnagar News
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