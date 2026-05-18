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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaridwar News: हर की पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 12 घंटे में गिरफ्तार, शराब के नशे में किया था कॉल

Haridwar News: हर की पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 12 घंटे में गिरफ्तार, शराब के नशे में किया था कॉल

Haridwar News In Hindi: एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर कोतवाली नगर में अज्ञात कॉलर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने 12 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Updated at : 18 May 2026 02:07 PM (IST)
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उतराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत कई जगह को बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी देकर शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपी को हरिद्वार पुलिस ने महज़ 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है. डायल-112 पर देर रात आए एक धमकी भरे फोन कॉल ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया था. कॉल करने वाले युवक ने हरिद्वार में बम विस्फोट की धमकी देने के साथ-साथ देश और प्रदेश के उच्च पदाधिकारियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई.

एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देश पर  कोतवाली नगर में अज्ञात कॉलर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच वरिष्ठ उपनिरीक्षक गोपाल दत्त भट्ट को सौंपी गई और पुलिस टीम को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए.

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सर्विलांस से पकड़ा गया 

शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कॉल करने वाले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लेकर ट्रेस किया. जांच के दौरान आरोपी की पहचान सोहन सिंह रावत पुत्र मदन सिंह रावत निवासी ग्राम पाटा, थाना यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उम्र 30 वर्ष के रूप में हुई. पुलिस ने आरोपी को रोडीबेलवाला क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ की.

शराब के नशे में दी थी धमकी 

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अत्यधिक शराब के नशे में डायल-112 पर फोन कर हरिद्वार में कई स्कोथानों  बम से उड़ाने की धमकी दी थी. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है. प्रारंभिक जांच में आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है. फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

यहां बता दें कि धमकी के बाद रेल प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन में भी हडकंप मच गया था. जिसके बाद तेजी से मामले की जांच के आदेश दिए गए थे. अधिकारियों ने इसे हल्के में नहीं लिया और कार्रवाई करते हुए जब आरोपी को दबोचा गया तो सभी ने राहत की सांस ली है.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 18 May 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Bomb Threat Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
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