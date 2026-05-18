मेरठ में लापता बीए छात्रा की हत्या, गन्ने के खेत में अर्धनग्न हालत में मिला शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ में थाना रोहटा क्षेत्र में बीए छात्रा ललिता गौतम की हत्या से सनसनी फैल गई. रविवार को किरोट गांव के पास उपसिया के जंगल में गन्ने के खेत से युवती का शव बरामद हुआ. सूचना मिलते ही थाना रोहटा पुलिस, फॉरेंसिक टीम और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए गए. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.

युवती की हत्या से परिजनों में कोहराम मच गया है, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. फ़िलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.उधर जिस हालत में शव मिला है माना जा रहा है कि उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.

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15 को परीक्षा देकर नहीं लौटी

पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान ललिता गौतम पुत्री वेद प्रकाश गौतम निवासी गगन एंक्लेव रोहटा रोड थाना टीपी नगर के रूप में हुई. परिजनों ने बताया कि ललिता 15 मई की सुबह बीए फाइनल का पेपर देने घर से निकली थी, लेकिन परीक्षा दिए बिना वापस नहीं लौटी. इसके बाद थाना टीपी नगर में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी.

रविवार सुबह खेत में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. शव अर्धनग्न हालत में मिलने से दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. परिजनों ने गांव कल्याणपुर के कुछ युवकों पर शक जताया है. परिवार का आरोप है कि पहले भी मृतका से छेड़छाड़ की घटना हो चुकी थी.

एक हिरासत में-पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए पांच टीमों का गठन किया है, जिनमें सर्विलांस और सीसीटीवी टीम भी शामिल है. पुलिस का कहना है कि परिजनों द्वारा जिस व्यक्ति पर शक जताया गया, उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने जल्द घटना के खुलासे का दावा किया है. इस घटना से गांव में दहशत बनी हुई है.

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