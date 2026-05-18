आगरा के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा, पूल में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत

उत्तर प्रदेश के आगरा में किरावली क्षेत्र स्थित तेवतिया वाटर पार्क में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. शाहगंज थाना क्षेत्र के अजीत नगर, खेरिया निवासी रोबिन अपनी पत्नी नीलम और आठ वर्षीय बेटे मनित के साथ वाटर पार्क घूमने पहुंचे थे. परिवार बच्चों के पूल के पास नहा रहा था, तभी मनित खेलते-खेलते परिजनों से अलग होकर गहरे पानी की ओर चला गया. कुछ देर तक बच्चा दिखाई नहीं दिया तो परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. इसके बाद परिवार और कर्मचारियों ने पूल में उसकी तलाश शुरू की। काफी प्रयासों के बाद बच्चे को पानी से बाहर निकाला गया.

परिजन आनन-फानन में मनित को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया. बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. हादसे के बाद परिजन बिना किसी कार्रवाई के शव लेकर घर चले गए. सूचना मिलने पर थाना शाहगंज पुलिस परिवार के घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई.

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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि घटना वाटर पार्क में डूबने से हुई है. शुरुआत में परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, लेकिन समझाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस अब वाटर पार्क की सुरक्षा व्यवस्था और पंजीकरण संबंधी दस्तावेजों की जांच करेगी. यदि किसी की लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी. पार्क के सीसीटीवी भी चेक किये जा रहे हैं.

पहले भी हो चुके हादसे

अधिकारियों के अनुसार, इसी वाटर पार्क में कुछ दिन पहले लॉकर से मोबाइल और नकदी चोरी होने का मामला भी सामने आया था, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वीमिंग पूल में सुरक्षा इंतजामों की कमी के कारण पहले भी हादसे हो चुके हैं.

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