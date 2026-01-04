हरिद्वार अर्ध कुंभ क्षेत्र गैर-हिंदू निषेध होगा घोषित? इस संगठन ने उठाई मांग

उत्तराखंड में स्थिच धर्मनगर हरिद्वार में गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने हरिद्वार अर्ध कुंभ क्षेत्र को गैर हिन्दू प्रवेश निषेध क्षेत्र घोषित करने की सरकार से मांग की है. उन्होंने नगर निगम बायलॉज का भी सख्ती से अनुपालन कराए जाने की मांग की. नितिन गौतम ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ आयोजन के दिव्य तथा भव्य तरीके से कराए जाने की घोषणा के लिए सरकार की सराहनीय करते हैं.

साल 2021 में अर्ध कुंभ कोरोना की भेंट चढ़ गया था, जिस कारण श्रद्धालु अर्ध कुंभ स्नान के लिए नहीं जा पाए और इसकी दिव्य व भव्यता को भी नहीं निहार पाए थे. इसलिए जो लोग उस समय अर्ध कुंभ की भव्यता से वंचित रह गए थे, वह इस बार आ सके और गंगा में आस्था की डूबकी लगा सके. यह होने से सनातन को तो बल मिलेगा ही, साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होगी.

'सरकार नगर पालिका बायलॉज का पूर्णतः पालन करे'

नितिन गौतम ने कहा कि नगर पालिका बायलॉज में हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र गैर हिन्दू व मद्य-मांस निषेध क्षेत्र घोषित है और सरकार को भी इस बायलॉज का पूर्णतः पालन कराना चाहिए, जिससे तीर्थ की मर्यादा भी बनी रह सके.

उन्होंने अर्ध कुंभ क्षेत्र को गैर हिन्दू निषेध क्षेत्र घोषित करने की भी सरकार से मांग की. उन्होंने कहा कि बैरागी और अन्य स्थानों पर गैर हिन्दू अपनी पहचान छिपाकर निवास कर रहे हैं. सरकार को ऐसे लोगों की पहचान करके, उन्हें हरिद्वार क्षेत्र से बाहर करने का कार्य करना चाहिए. प्रेसवार्ता के दौरान उज्ज्वल पंड़ित, प्रमोद शर्मा, विकास प्रधान आदि भी मौजूद थे.

अर्ध कुंभ 2027 के लिए हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर का काम भी शुरू

हरिद्वार ऐसी पावन तीर्थ नगरी है, जहां हर साल करीब 4 करोड़ से ज्यादा तीर्थ यात्री आते हैं और मां गंगा में स्नान कर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं. 2027 में होने जा रहे अर्ध कुंभ में भी करोड़ों भक्त यहां पर आएंगे, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर निर्माण के लिए भी काम शुरू कर दिया है.