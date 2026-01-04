माघ मेले के पहले दिन त्रिवेणी संगम पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, पौष पूर्णिमा पर किया पवित्र स्नान

प्रयागराज में ऐतिहासिक माघ मेला-2026 का शुभारंभ हो गया है. मेले का आयोजन 3 जनवरी से शुरू हुआ. माघ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है.

रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आज पौष पूर्णिमा का पहला दिन है. इसके साथ ही माघ मेला आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. रेलवे प्रशासन इस मेले में शामिल होने आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है. हम रेलवे के जरिए माघ मेले में आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

एक महिला श्रद्धालु ने बताया, "मैं पश्चिम बंगाल से आई हूं. मेरी वहां एक बेकरी की दुकान है और मैं घर का काम भी करती हूं. यहां का इंतजाम बहुत बढ़िया है. मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी. इतने सारे लोगों के साथ सब कुछ साफ रखना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी इसे बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है. हम नए साल पर यहां आए क्योंकि हमें लगा कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव होगा."

इससे पहले एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा ने बताया था, "जैसा कि आप जानते हैं, आज माघ मेला 2026 का पहला बड़ा स्नान पर्व है. इलाके की निगरानी के लिए ड्रोन, एआई-इनेबल्ड कैमरे और एआई-बेस्ड सिस्टम लगाए गए हैं, जिनके जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. हमारी ट्रैफिक और सिक्योरिटी टीमें सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए जमीन पर तैनात हैं."

प्रयागराज के माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली. सभी पवित्र गंगा स्नान को लेकर खासा उत्सुक थे. इस अवसर में खासतौर पर भारत की जेन-जी पीढ़ी ने पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान किया.

बता दें कि प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेला-2026 के अवसर पर भारतीय संस्कृति, कला और अध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिल रहा है. इस ऐतिहासिक मेले में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के माध्यम से देश-प्रदेश के मशहूर कलाकार रंगारंग और भावपूर्ण प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे.