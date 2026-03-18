Hardoi News: PNG गैस पाइपलाइन लीक से हड़कंप, तेज धमाके जैसी आवाज, रातभर चला रेस्क्यू
Hardoi News In Hindi: वाल्व लीक होने से तेज आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. सूचना मिलते ही डीएम एसपी फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंच गए. देर रात तक काम जारी था.
उत्तर प्रदेश के हरदोई के मंगलवार रात बावन रोड पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब भूमिगत PNG गैस पाइपलाइन में अचानक लीक हो गया. वाल्व लीक होने से तेज आवाज गूंज उठी, जिसे सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. सूचना मिलते ही डीएम एसपी फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर पहुंच गए. और रिसाव रोकने के लिए काम शुरू करवाया. देर रात तक काम जारी था.
रिसाव के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, या तो किसी भारी वाहन या फिर किसी और तरीके से पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है. किसी जानमाल के नुकसान की सूचना भी नहीं है.मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजद हैं.
तेज आवाज के साथ शुरू हुआ रिसाव
घटना शहर इलाके के बावन रोड स्थित पानी टंकी के पास की है जहां गैस रिसाव के चलते पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. शहर के बावन रोड स्थित पानी की टंकी के पास उस समय सन्नाटा हो गया जब सड़क किनारे बिछी PNG पाइपलाइन से अचानक तेज आवाज के साथ गैस का रिसाव शुरू हो गया. स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक गैस का प्रेशर इतनी तेजी से निकला कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर संबंधित विभाग की टीम पहुंचकर स्थिति को काबू में करने में जुट गई.
हादसे के बाहर लोग बाहर निकल आए
डीएम अनुनय झा एसपी अशोक कुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे. डीएम का कहना है कि स्थिति को काबू में किया जा रहा है, फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. वाल्व लीक होने के कारण निकली गैस की गूंज काफी दूर तक सुनाई दी, जिससे घबराकर लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. किसी भी संभावित अग्नि दुर्घटना को रोकने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात हैं और लगातार पानी का छिड़काव या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है.
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Source: IOCL