अमेठी: पति ही निकला पत्नी का कातिल, 24 घंटे में मर्डर का खुलासा, हत्या की वजह कर देगी हैरान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmethi News: पति ही निकला पत्नी का कातिल, 24 घंटे में मर्डर का खुलासा, हत्या की वजह कर देगी हैरान

Amethi News: पति ही निकला पत्नी का कातिल, 24 घंटे में मर्डर का खुलासा, हत्या की वजह कर देगी हैरान

Amethi News In Hindi: रेखा का शव गांव से करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. सोमवार सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Mar 2026 07:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश एक अमेठी जनपद में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में सोमवार (16 मार्च) को एक विवाहिता रेखा की बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस हत्याकांड का 24 घंटे में (मंगलवार 17 मार्च) खुलासा करते हुए महिला के पति मंशाराम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल और डंडा भी बरामद कर लिया है. हत्या की वजह पति के किसी अन्य महिला से संबंध व पत्नी के चरित्र पर शक बताया जा रहा है.

इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी. पुलिस ने सर्विलांस और वाहन चेकिंग के दौरान पति की बाइक का चालान कटने में उसका नंबर आ गया. जिसके बाद पूछताछ में उसने सच क़ुबूल कर लिया. फिलहाल आरोपी को जेल भेजने के साथ अग्रिम कार्रवाई जारी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे डींगुर मजरे सराय हृदयशाह (डूंगरपुर) गांव में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब 27 वर्षीय रेखा का शव गांव से करीब 150 मीटर दूर गेहूं के खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला. सोमवार सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस को सूचना दी गई.

जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी थी. मृतका रेखा होली के अवसर पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी. 15 मार्च की शाम वह शौच के लिए घर से निकली थी. लेकिन वापस नहीं लौटी. अगले दिन उसका शव खेत में मिलने से परिवार में कोहराम मच गया.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जबकि पुलिस अधीक्षक सरवणन टी.ने घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की चार टीमों का गठन तत्काल प्रभाव से कर दिया और सभी टीमें कम पर लग गई.

24 घंटे में हुआ सनसनीखेज खुलासा-अवैध संबंध बने वजह

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीमों ने तेजी से जांच करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर मृतका के पति मंशाराम को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर लिए. पुलिस के मुताबिक, आरोपी का एक अन्य युवती से संबंध था, जिसका उसकी पत्नी विरोध करती थी. साथ ही आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर भी शक था. इसी कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जिसने इस जघन्य वारदात को जन्म दिया.

पत्नी को खेत पर बुलाया था

आरोपी ने पहले से योजना बनाकर 15 मार्च की रात पत्नी को फोन कर खेत में बुलाया. वहां विवाद के दौरान उसने डंडे से सिर पर कई वार कर उसकी हत्या करते हुए मौके से फरार हो गया. वारदात के बाद आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त डंडा छिपा दिया और मृतका का मोबाइल व सिम ईंट भट्ठे में जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया.

ऑपरेशन चक्रव्यूह बना अहम सुराग

घटना के बाद आरोपी जब मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था, उसी दौरान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत उसकी बाइक का चालान किया गया था. यही साक्ष्य बाद में जांच में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ. लकड़ी का डंडा (आलाकत्ल) मोटरसाइकिल संख्या यूपी 44 एई 9017 बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दिया है. इस सफलता में थाना गौरीगंज पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम की अहम भूमिका रही.

और पढ़ें

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
Murder News Amethi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Amethi News: पति ही निकला पत्नी का कातिल, 24 घंटे में मर्डर का खुलासा, हत्या की वजह कर देगी हैरान
अमेठी: पति ही निकला पत्नी का कातिल, 24 घंटे में मर्डर का खुलासा, हत्या की वजह कर देगी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में होगा कैबिनेट विस्तार? फिर तेज हुई सुगबुगाहट, संगठन पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान
यूपी में होगा कैबिनेट विस्तार? फिर तेज हुई सुगबुगाहट, संगठन पर भी हो सकता है बड़ा ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Mojtaba Khamenei जिंदा या मुर्दा?
Nita Ambani receives the KISS Humanitarian Award, honored for her work in education and women's empowerment
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच क्या ट्रंप हो गए हैं परेशान?
Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
होर्मुज पर कब्जा करने जा रहा अमेरिका? ईरान के मिसाइल ठिकानों पर गिराए 5000 पाउंड वाले बस्टर बम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
यूपी में मार्च में ही तपिश का कहर! 40°C के करीब पहुंचा पारा, कब बदलेगा मौसम?
क्रिकेट
IPL में किसने मारा है सबसे लंबा छक्का? 125 मीटर का रिकॉर्ड आज भी बरकरार, हर सीजन के रिकॉर्ड पर एक नजर
IPL में किसने मारा है सबसे लंबा छक्का? 125 मीटर का रिकॉर्ड आज भी बरकरार, हर सीजन के रिकॉर्ड पर एक नजर
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
आलिया भट्ट के बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड तस्वीरें, पति रणबीर ने किया किस, बेटी राहा ने लिखा लेटर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
'सोनभद्र के भईल जर्जर हलतिया...', सपा सांसद छोटेलाल ने सदन में गीत के जरिए रखी क्षेत्र की मांग
ऑटो
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
इस कार कंपनी का बड़ा ऐलान: अब फ्री में चार्ज होगी इलेक्ट्रिक कारें, जानें किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा?
हेल्थ
Fatty Liver Disease: लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
लिवर में जमा फैट है खतरे की घंटी! क्यों होती है यह समस्या और अपनी 'लिवर फैक्ट्री' कैसे दुरुस्त?
जनरल नॉलेज
किन-किन देशों से हथियार खरीदता है अफगानिस्तान, क्या वह पाकिस्तान पर पड़ सकता है भारी?
किन-किन देशों से हथियार खरीदता है अफगानिस्तान, क्या वह पाकिस्तान पर पड़ सकता है भारी?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget