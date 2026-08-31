हापुड़ में तेज रफ्तार थार का कहर, कई बार पलटी गाड़ी; 4 की मौत

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में रफ्तार का जानलेवा शौक एक बार फिर कई परिवारों पर काल बनकर टूटा है. यहां सिंभावली थाना क्षेत्रांतर्गत गंगा एक्सप्रेसवे पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही एक थार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 5 से 6 बार पलट गई.

हादसा इतना भीषण था कि मजबूत मानी जाने वाली गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में चार नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक किशोर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. तेज रफ्तार के इस जानलेवा कहर ने एक झटके में चार परिवारों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए.

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बदायूं से दिल्ली जा रही थी कार

जानकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 11:56 बजे हुआ. दिल्ली नंबर की थार कार डीएल 8सी बीएल 9822 में सवार होकर पांच युवक बदायूं से दिल्ली की ओर जा रहे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार बेहद तेज थी. अचानक संतुलन बिगड़ने से गाड़ी हवा में उछलते हुए कई बार पलटी और सड़क किनारे जा गिरी.

सूचना मिलते ही डायल-112 और सिंभावली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ी में फंसे युवकों को बाहर निकालकर फौरन सीएचसी सिखेड़ा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने चार युवकों को मृत घोषित कर दिया.

चारों मृतक बदायूं के रहने वाले

मृतक युवकों की पहचान जोगिंदर (26 वर्ष) पुत्र झाझन सिंह, निवासी पालपुर बदायूं, सुखबीर (25 वर्ष) पुत्र होतीलाल निवासी मेवली बदायूं, जसवंत (20 वर्ष) पुत्र होतीलाल निवासी मेवली बदायूं, रवि (20 वर्ष) पुत्र करण सिंह निवासी पुरदलपुर बदायूं के रूप में हुई है. जबकि किशोर विष्णु (17 वर्ष) पुत्र गिरिराज निवासी पालपुर बदायूं का गंभीर रूप से घायल होने पर उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि मृतक चारो आपस में दोस्त थे.

फिलहाल, पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी है. हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए मामले की गहनता से जांच की जा रही है. एक साथ चार होनहार बेटों की मौत की खबर से मृतकों के गांवों में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा था

इस मामले पर हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि रात्रि करीब 12 बजे डायल-112 के जरिए सिंभावली थाने को सूचना मिली कि बदायूं से दिल्ली जा रही एक थार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया. थार में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की स्थिति बेहद गंभीर थी. सभी को तुरंत सीएचसी भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान 4 युवकों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, जबकि 5वां व्यक्ति सुरक्षित है.

सीसीटीवी फुटेज और स्पीड रडार की शुरुआती जांच से पता चला है कि वाहन अनियंत्रित होकर मीडियन पार करते हुए दूसरी लेन (मेरठ से प्रयागराज जाने वाली साइड) में जाकर रेलिंग से टकरा गया. पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम व एफआईआर की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है.

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