लखनऊ में नशे में धुत दारोगा की दबंगई, कार सवार से की मारपीट

लखनऊ में नशे में धुत एक दारोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नाका थाने में तैनात दारोगा गोपेश शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने कार सवार राहुल द्विवेदी के साथ मारपीट की और उसकी कार का शीशा तोड़ दिया. पीड़ित ने दारोगा पर 15 हजार रुपये निकालकर फेंकने का भी आरोप लगाया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा को निलंबित कर दिया.

लखनऊ के दुबग्गा इलाके के बरावन कलां निवासी राहुल द्विवेदी के मुताबिक, दारोगा गोपेश शर्मा उसके घर पहुंचे और उसे जबरन अपने साथ दुबग्गा की तरफ ले गए. आरोप है कि दारोगा उस समय नशे में थे. राहुल का आरोप है कि दारोगा का अपनी पत्नी और मकान मालकिन से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसी गुस्से में उन्होंने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी. कार में बैठे दारोगा ने राहुल को गालियां दीं और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की.

कार का शीशा तोड़ा, पैसे फेंकने का आरोप

पीड़ित के मुताबिक, विवाद के दौरान दारोगा ने उसकी कार का शीशा तोड़ दिया. साथ ही 15 हजार रुपये निकालकर फेंक दिए. राहुल ने कार चलाते समय पूरी घटना का वीडियो बना लिया. वायरल वीडियो में दारोगा की कथित हरकतें दिखाई दे रही हैं.

तहरीर के बाद समझौता, वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई

राहुल ने आरोपी दारोगा के खिलाफ दुबग्गा थाने में तहरीर दी थी. हालांकि, आरोप है कि दबाव बनाकर बाद में समझौता करा दिया गया. इसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और एडीसीपी पश्चिम ने दारोगा गोपेश शर्मा को निलंबित कर दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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