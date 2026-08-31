प्रयागराज में गंगा का रौद्र रूप, बंधवा हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी

उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है. बढ़ते जलस्तर ने कई घाटों को अपने आगोश में ले लिया है, तो कई मंदिर भी अब पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं.

प्रयागराज के ऐतिहासिक बंधवा वाले हनुमान मंदिर में भी अब मां गंगा की लहरें गर्भगृह तक पहुंच चुकी हैं. मान्यता है कि जब मां गंगा स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक करने पहुंचती हैं, तो यह बेहद शुभ दृश्य माना जाता है. मंदिर के महंत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का स्वागत किया और हनुमान जी का जलाभिषेक कराया.

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श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद

पानी लगातार बढ़ने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं.

वहीं, प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है. घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी हालत में बैरिकेडिंग को पार न करें.

NDRF-SDRF टीमें तैनात

घाटों पर NDRF, SDRF और जल पुलिस की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. बाढ़ राहत चौकियों को भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष से गंगा और यमुना के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर दो घंटे में जलस्तर के बढ़ने या घटने का अपडेट लिया जा रहा है.

यानी एक तरफ नदियां लगातार अपना दायरा बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ संगम नगरी में आस्था का सैलाब भी बरकरार है. मंदिर के कपाट भले ही बंद हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास और बजरंगबली के प्रति उनकी आस्था अब भी अटूट है.

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