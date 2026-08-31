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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में गंगा का रौद्र रूप, बंधवा हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी

प्रयागराज में गंगा का रौद्र रूप, बंधवा हनुमान मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा पानी

पानी लगातार बढ़ने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 31 Aug 2026 11:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है. बढ़ते जलस्तर ने कई घाटों को अपने आगोश में ले लिया है, तो कई मंदिर भी अब पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं.

प्रयागराज के ऐतिहासिक बंधवा वाले हनुमान मंदिर में भी अब मां गंगा की लहरें गर्भगृह तक पहुंच चुकी हैं. मान्यता है कि जब मां गंगा स्वयं बजरंगबली का जलाभिषेक करने पहुंचती हैं, तो यह बेहद शुभ दृश्य माना जाता है. मंदिर के महंत ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का स्वागत किया और हनुमान जी का जलाभिषेक कराया.

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श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद 

पानी लगातार बढ़ने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं. हालांकि, मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर के बाहर से ही बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं.

वहीं, प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है. घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है और श्रद्धालुओं को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वह किसी भी हालत में बैरिकेडिंग को पार न करें.

NDRF-SDRF टीमें तैनात 

घाटों पर NDRF, SDRF और जल पुलिस की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर हैं. बाढ़ राहत चौकियों को भी लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही बाढ़ नियंत्रण कक्ष से गंगा और यमुना के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और हर दो घंटे में जलस्तर के बढ़ने या घटने का अपडेट लिया जा रहा है.

यानी एक तरफ नदियां लगातार अपना दायरा बढ़ा रही हैं, तो दूसरी तरफ संगम नगरी में आस्था का सैलाब भी बरकरार है. मंदिर के कपाट भले ही बंद हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास और बजरंगबली के प्रति उनकी आस्था अब भी अटूट है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 11:37 AM (IST)
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