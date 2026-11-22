उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने लगी है. राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदार अपनी-अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं. इसी बीच बस्ती की राजनीति में बीजेपी के नेता मनीष मिश्रा ने अपने एक बयान से नई सियासी बहस छेड़ दी है.

मनीष मिश्रा ने पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा होने से पहले ही आगामी विधानसभा चुनाव में खुद के मैदान में उतरने का खुला ऐलान कर दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक लाख वोटों के भारी अंतर से चुनाव हराने का दावा भी किया है. हालांकि, भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है.

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बीजेपी नेता दावे से राजनीतिक गलियारों में बढ़ी चर्चा

राजनीतिक गलियारों में इस बयान की सबसे ज्यादा चर्चा उनके द्वारा खुद को प्रत्याशी घोषित करने और समाजवादी पार्टी को एक लाख वोटों से हराने के दावे को लेकर हो रही है. आमतौर पर राजनीतिक दलों में टिकट की दावेदारी अंदरखाने चलती है. नेता पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी ताकत और जनाधार का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मनीष मिश्रा ने अपनी दावेदारी को सार्वजनिक मंच से सामने रखकर चुनावी माहौल में हलचल पैदा कर दी है.

दरअसल, 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन बस्ती में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं. भाजपा के भीतर भी टिकट को लेकर दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है. ऐसे में मनीष मिश्रा का यह ऐलान दूसरे दावेदारों के लिए भी एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. उन्होंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में पीछे हटने के मूड में नहीं हैं और चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं.

बीजेपी नेता मनीष मिश्रा ने अपने बयान में मथुरा का किया जिक्र

सोशल मीडिया पर आकर भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने कहा कि मथुरा से जुड़े विषय पर अभियान चलाने और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में बस्ती सदर सीट से उतरने का दावा किया, मनीष ने स्वयं को 'कृष्णवंशी' बताते हुए कहा है कि वे 29 नवंबर से बस्ती में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत वे यदुवंशी समाज के लोगों से संपर्क करेंगे और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े विषय पर समर्थन मांगेंगे. इस अभियान की शुरुआत वर्तमान विधायक महेंद्र यादव के आवास से करने और एक फॉर्म भरवाने की बात कही गई है.

बीजेपी नेता मनीष मिश्रा ने मुस्लिम समुदाय को लेकर भी टिप्पणी की, जिसमें ईमान और पूर्वजों के संदर्भ में बात करते हुए मथुरा के विषय पर विचार रखने का आह्वान किया, उन्हों ने यह भी दावा किया कि जिस तरह अयोध्या से जुड़े आंदोलन की चर्चा रही, उसी प्रकार मथुरा को लेकर इस अभियान की शुरुआत बस्ती से की जाएगी.

बीजेपी नेता के दावे पर पार्टी के जिलाध्यक्ष ने क्या कहा?

हालांकि, बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि "किसी ने अपने आप को खुद ही बीजेपी का सदर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है."

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