हापुड़ में PM आवास योजना की इमारत में भीषण आग, 3 लोग झुलसे

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दिल्ली रोड स्थित आनंद विहार कॉलोनी में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हापुड के आनंद विहार में बनी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक बहुमंजिला इमारत में अचानक भीषण आग भड़क उठी. सुबह करीब 7 बजे जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी पटाखों जैसी तेज आवाज़ों के साथ इमारत की ऊपरी मंजिल के एक फ्लैट से आग की लपटें उठने लगीं. देखते ही देखते धुएं का गुबार फैल गया और पूरी इमारत में चीख-पुकार मच गई.

सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. एक युवक व एक बच्चे के झुलसने की जानकारी है, दोनों का इलाज चल रहा है. आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गयी है.

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युवक ने ऊपर से लगा दी छलांग

आग की भयावहता देख ऊपरी मंजिलों पर मौजूद कई परिवार फ्लैटों के अंदर ही फंस गए. जान बचाने की हड़बड़ाहट में एक 16 वर्षीय किशोर ने ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे वह जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, फ्लैट में मौजूद एक 20 वर्षीय युवक का चेहरा आग की लपटों से झुलस गया, जबकि एक बच्ची (करीब 8 वर्ष) के हाथ-पैर में चोटें आई हैं. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की 2 टीमें 5 गाड़ियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गईं. स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और सभी फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया. फिलहाल, घटनास्थल पर स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है. आग बुझाई जा चुकी है और मौके पर केवल जले हुए सामान का मलबा और राख ही बची है. प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है. प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

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