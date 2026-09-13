'आकाश आनंद अपने दिमाग से...', मायावती ने फोन कॉल का कर दिया जिक्र

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने रविवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BRICS शिखर सम्मेलन, पार्टी संगठन को लेकर हो रही राजनीति पर बयान दिया. इस दौरान बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर बड़ा हमला बोला है.

पर्व सीएम मायावती ने कहा हाल में उनके द्वारा लिए गए कड़े फैसलों से पार्टी को फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी से निकाले गए कुछ लोगों ने पिछले एक-दो दिनों से कार्यकर्ताओं के बीच यह भ्रम फैलाया है कि वह बीमार चल रही हैं.

मायावती ने दावा किया कि उनके आवास पर पार्टी इंचार्ज आलोक कुमार के पास शनिवार रात 10 बजकर 4 मिनट पर आकाश आनंद का फोन आया था. उन्होंने कथित तौर पर पूछा कि क्या मायावती बीमार चल रही हैं.

आकाश आनंद अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे- मायावती

मायावती ने कहा कि आलोक कुमार ने जवाब दिया कि वह ठीक हैं और अपना काम कर रही हैं. मायावती ने कहा कि इसके बाद आकाश आनंद ने कथित तौर पर कहा कि यह बात बहनजी को नहीं बताना. मायावती ने कहा कि यह गंभीरता से सोचने वाली बात है, आकाश आनंद की यह मानसिकता सही भी हो सकती है और गलत भी. इसके साथ ही बसपा चीफ ने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि आकाश आनंद अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अशोक सिद्धार्थ के दिमाग से काम कर रहे हैं.

मायावती ने बताया कि 3 सितंबर को बसपा की बैठक बुलाई गई थी, जो काफी लंबी चली. इसमें पार्टी के कार्यों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए संगठन को तीन सेक्टर में बांटने का फैसला लिया गया. उन्होंने कहा कि पहले सेक्टर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी उनके दिशानिर्देश में देखी जा रही है। बाकी क्षेत्रों को भी अलग-अलग सेक्टर में बांटा गया है.

उन्होंने कहा कि संबंधित सेक्टरों के केंद्रीय सेक्टर प्रभारी दिल्ली जाकर रिपोर्ट देते रहेंगे. आनंद कुमार पार्टी के कामकाज की प्रगति रिपोर्ट लेते रहेंगे. मायावती ने कहा कि मुख्य सेक्टर प्रभारी का पद खत्म कर दिया गया है और अब इनके काम की सीधी रिपोर्ट पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार उन्हें देंगे.

BRICS में दिल्ली घोषणापत्र बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि- मायावती

वहीं मायावती ने BRICS में 140 पैराग्राफ वाले दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाए जाने को बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि बताया. मायावती ने कहा कि इसमें फिलिस्तीन के लिए दो-देश समाधान और 1967 की सीमाओं पर आधारित स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के समर्थन को जगह मिली है.

मायावती ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए आतंकवाद से हर संभव तरीके से निपटने की प्रतिबद्धता जताई गई है. उन्होंने कहा कि इससे भारत के दृष्टिकोण को उचित स्थान मिला है और यह तारीफ के काबिल है. वहीं भारत-चीन सीमा विवाद पर मायावती ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा का मुद्दा जितनी जल्दी हल हो जाए, उतना ही अच्छा होगा.