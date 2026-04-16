Hapur News: हापुड़ में शहद के नाम पर 'मौत का व्यापार', 22 लाख का नकली माल जब्त

क्या आप जानते हैं कि जिस शहद को आप अपनी सेहत बनाने और बीमारियों से लड़ने के लिए एक 'औषधि' के रूप में खा रहे हैं, वह आपके शरीर में धीमा जहर घोल रहा है? जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने एक ऐसे ही 'मौत के व्यापार' का भंडाफोड़ किया है, जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है. यहां शहद के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों को प्रतिबंधित 'राइस सिरप' परोसा जा रहा था.

15 हजार किलो नकली माल सीज

बीती 6 जनवरी को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त (द्वितीय) सुनील कुमार के नेतृत्व में एक गोदाम पर बड़ी छापेमारी की थी. टीम ने यहां से हरियाणा से लाया गया करीब 15 हजार किलो (15 टन) शहद बरामद किया था, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 22 लाख रुपये आंकी गई थी. शक के आधार पर विभाग ने तुरंत इसे सीज कर दिया और इसके नमूने जांच के लिए लैब भेज दिए थे.

जांच रिपोर्ट में डरावना खुलासा- शहद में 'राइस सिरप'

अब इस सीज किए गए माल की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसके परिणाम बेहद डरावने हैं. लैब टेस्टिंग में पाया गया है कि इस शहद में भारी मात्रा में प्रतिबंधित 'राइस सिरप' की मिलावट की गई थी. खाद्य आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि यह शहद पूरी तरह से लोगों की सेहत के लिए असुरक्षित है.

सेहत पर क्या होता है असर?

बढ़ता है ब्लड शुगर: मिलावटी राइस सिरप के सेवन से शरीर में ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है.

कमजोर इम्यूनिटी: यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है.

पोषण की कमी: इसके लगातार सेवन से शरीर के अहम अंगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

बिना मार्का और एक्सपायरी के बिक रहा था जहर

अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा पकड़े गए इस शहद के कंटेनरों पर न तो कोई कंपनी का मार्का था, न ही एक्सपायरी डेट और न ही कोई अनिवार्य लेबल लगाया गया था. यह पूरी तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है.

तुंगनाथ ट्रेडर्स के संचालक पर होगा केस

इस गंभीर खुलासे के बाद विभाग सख्त एक्शन मोड में आ गया है. विभाग अब 'तुंगनाथ ट्रेडर्स' के संचालक अंकित गर्ग और इस गोरखधंधे में शामिल अन्य दोषियों के खिलाफ सीधे न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. इसके साथ ही दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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